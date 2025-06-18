https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023706215.html

"АвтоВАЗ" планирует представить свой минивэн на ПМЭФ-2026

"АвтоВАЗ" планирует представить свой минивэн на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 18.06.2025

"АвтоВАЗ" планирует представить свой минивэн на ПМЭФ-2026

"АвтоВАЗ" планирует представить минивэн под кодовым названием B-Van на Петербургском междугородном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году, сообщил глава... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T21:22:00+03:00

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2025-06-18T21:22:00+03:00

пмэф-2025

экономика

максим соколов

автоваз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует представить минивэн под кодовым названием B-Van на Петербургском междугородном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году, сообщил глава автоконцерна Максим Соколов. "А вот B-Van, про который вы говорите, имени у него еще собственного нет, но оно, безусловно, будет. Но мы рассчитываем, что через год мы снова с вами встретимся здесь, на площадке Петербургского экономического форума, и сможем сдернуть покрывало и сказать его новое имя", - сказал президент "АвтоВАЗа" в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в рамках ПМЭФ. Соколов напомнил, что компания, как правило, запускает серийное производство на следующий год после презентации. "То есть, если говорить про серию, это 2027 год, ну, а про презентацию - наверное, следующий Петербургский 29-й экономический форум 2026 года", - добавил он. Вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак в марте сообщал о планах концерна по запуску серийного производства семиместного минивэна в 2027 году. Он также отмечал, что инвестиции в проект составили 21 миллиард рублей. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023574628.html

https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023503855.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, максим соколов, автоваз