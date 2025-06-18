"АвтоВАЗ" скорректирует производственный план на 2025 год
"АвтоВАЗ" скорректирует производственный план из-за падения авторынка на 30-40%
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" скорректирует производственный план на 2025 год в соответствии со снижением авторынка, который падает на 30-40%, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ.
Производственный план компании на 2025 год, утвержденный советом директоров в прошлом году, подразумевал выпуск 500 тысяч новых машин Lada. В декабре 2024 года глава автоконцерна заявлял о готовности его исполнения.
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"Мы скорректируем свою производственную программу, но это естественное управленческое решение, потому что когда падает рынок, надо следовать за объективными внешними реалиями", - сказал он в ходе брифинга компании.
"Будем внимательно смотреть по рынку, но если рынок падает на 30, а временами на 40%, то, соответственно, и производство должно следовать, особенно при таких запасах, которые есть… Поэтому примерно в этих же параметрах будет сокращена и производственная программа", - добавил Соколов.
По его словам, запасы автомобилей Lada на складах сегодня составляют порядка 100 тысяч единиц, тогда как должны быть "как минимум вдвое меньше".
Он отметил, что данное решение скажется на финансовой модели компании и возможностях инвестирования, но обеспечит жизнеспособность предприятия.
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