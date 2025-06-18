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"АвтоВАЗ" скорректирует производственный план на 2025 год - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:21 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023664943.html
"АвтоВАЗ" скорректирует производственный план на 2025 год
"АвтоВАЗ" скорректирует производственный план на 2025 год - РИА Новости, 18.06.2025
"АвтоВАЗ" скорректирует производственный план на 2025 год
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" скорректирует производственный план на 2025 год в соответствии со снижением авторынка, который падает на 30-40%, сообщил... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:21:00+03:00
2025-06-18T18:21:00+03:00
пмэф-2025
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" скорректирует производственный план на 2025 год в соответствии со снижением авторынка, который падает на 30-40%, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ. Производственный план компании на 2025 год, утвержденный советом директоров в прошлом году, подразумевал выпуск 500 тысяч новых машин Lada. В декабре 2024 года глава автоконцерна заявлял о готовности его исполнения. "Мы скорректируем свою производственную программу, но это естественное управленческое решение, потому что когда падает рынок, надо следовать за объективными внешними реалиями", - сказал он в ходе брифинга компании. "Будем внимательно смотреть по рынку, но если рынок падает на 30, а временами на 40%, то, соответственно, и производство должно следовать, особенно при таких запасах, которые есть… Поэтому примерно в этих же параметрах будет сокращена и производственная программа", - добавил Соколов. По его словам, запасы автомобилей Lada на складах сегодня составляют порядка 100 тысяч единиц, тогда как должны быть "как минимум вдвое меньше". Он отметил, что данное решение скажется на финансовой модели компании и возможностях инвестирования, но обеспечит жизнеспособность предприятия. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023503472.html
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экономика, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta
ПМЭФ-2025, Экономика, Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" скорректирует производственный план на 2025 год

"АвтоВАЗ" скорректирует производственный план из-за падения авторынка на 30-40%

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" скорректирует производственный план на 2025 год в соответствии со снижением авторынка, который падает на 30-40%, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ.
Производственный план компании на 2025 год, утвержденный советом директоров в прошлом году, подразумевал выпуск 500 тысяч новых машин Lada. В декабре 2024 года глава автоконцерна заявлял о готовности его исполнения.
Lada Aura для такси на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ автомобиль для такси
Вчера, 10:35
«
"Мы скорректируем свою производственную программу, но это естественное управленческое решение, потому что когда падает рынок, надо следовать за объективными внешними реалиями", - сказал он в ходе брифинга компании.
"Будем внимательно смотреть по рынку, но если рынок падает на 30, а временами на 40%, то, соответственно, и производство должно следовать, особенно при таких запасах, которые есть… Поэтому примерно в этих же параметрах будет сокращена и производственная программа", - добавил Соколов.
По его словам, запасы автомобилей Lada на складах сегодня составляют порядка 100 тысяч единиц, тогда как должны быть "как минимум вдвое меньше".
Он отметил, что данное решение скажется на финансовой модели компании и возможностях инвестирования, но обеспечит жизнеспособность предприятия.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Презентация автомобиля Azimut на стенде АвтоВАЗа на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut
Вчера, 13:38
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаАвтоМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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