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Глава "АвтоВАЗа" Соколов рассказал о цене нового кроссовера Lada Azimut - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:57 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023574628.html
Глава "АвтоВАЗа" Соколов рассказал о цене нового кроссовера Lada Azimut
Глава "АвтоВАЗа" Соколов рассказал о цене нового кроссовера Lada Azimut - РИА Новости, 18.06.2025
Глава "АвтоВАЗа" Соколов рассказал о цене нового кроссовера Lada Azimut
Новый кроссовер "АвтоВАЗа" Lada Azimut будет немного дороже остальных моделей Lada, но дешевле рыночных аналогов, сообщил журналистам президент компании Максим... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:57:00+03:00
2025-06-18T13:57:00+03:00
пмэф-2025
авто
максим соколов
автоваз
lada vesta
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Новый кроссовер "АвтоВАЗа" Lada Azimut будет немного дороже остальных моделей Lada, но дешевле рыночных аналогов, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" в среду на ПМЭФ презентовал кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta. "Он будет чуть дороже, чем сегодняшняя линейка автомобилей "АвтоВАЗа", но все равно он далеко не оторвется. Это будет все равно в среднем дешевле, чем в целом по рынку", - рассказал Соколов в кулуарах презентации кроссовера. Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год. На старте у автомобиля будут модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил соответственно, трансмиссии - шестиступенчатая механика и вариатор. А в перспективе кроссовер получит новый турбированный двигатель мощностью 150 "лошадей" с классической автоматической коробкой передач. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023503855.html
https://ria.ru/20250303/lada-2002800171.html
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авто, максим соколов, автоваз, lada vesta
ПМЭФ-2025, Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Глава "АвтоВАЗа" Соколов рассказал о цене нового кроссовера Lada Azimut

Глава "АвтоВАЗа" Соколов: кроссовер Lada Azimut будет дешевле рыночных аналогов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезентация автомобиля Azimut на стенде "АвтоВАЗа" на ПМЭФ-2025
Презентация автомобиля Azimut на стенде АвтоВАЗа на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Презентация автомобиля Azimut на стенде "АвтоВАЗа" на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Новый кроссовер "АвтоВАЗа" Lada Azimut будет немного дороже остальных моделей Lada, но дешевле рыночных аналогов, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"АвтоВАЗ" в среду на ПМЭФ презентовал кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.
Lada Iskra Sport в гоночном оформлении на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночную модель Lada Iskra
Вчера, 10:36
"Он будет чуть дороже, чем сегодняшняя линейка автомобилей "АвтоВАЗа", но все равно он далеко не оторвется. Это будет все равно в среднем дешевле, чем в целом по рынку", - рассказал Соколов в кулуарах презентации кроссовера.
Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год. На старте у автомобиля будут модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил соответственно, трансмиссии - шестиступенчатая механика и вариатор. А в перспективе кроссовер получит новый турбированный двигатель мощностью 150 "лошадей" с классической автоматической коробкой передач.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Lada Vesta SW Cross - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
АвтоВАЗ представит кроссовер на базе Lada Vesta
3 марта, 16:48
 
ПМЭФ-2025АвтоМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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