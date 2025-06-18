Глава "АвтоВАЗа" Соколов рассказал о цене нового кроссовера Lada Azimut
Глава "АвтоВАЗа" Соколов: кроссовер Lada Azimut будет дешевле рыночных аналогов
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезентация автомобиля Azimut на стенде "АвтоВАЗа" на ПМЭФ-2025
Презентация автомобиля Azimut на стенде "АвтоВАЗа" на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Новый кроссовер "АвтоВАЗа" Lada Azimut будет немного дороже остальных моделей Lada, но дешевле рыночных аналогов, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"АвтоВАЗ" в среду на ПМЭФ презентовал кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta.
"Он будет чуть дороже, чем сегодняшняя линейка автомобилей "АвтоВАЗа", но все равно он далеко не оторвется. Это будет все равно в среднем дешевле, чем в целом по рынку", - рассказал Соколов в кулуарах презентации кроссовера.
Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год. На старте у автомобиля будут модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил соответственно, трансмиссии - шестиступенчатая механика и вариатор. А в перспективе кроссовер получит новый турбированный двигатель мощностью 150 "лошадей" с классической автоматической коробкой передач.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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