https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023574628.html

Глава "АвтоВАЗа" Соколов рассказал о цене нового кроссовера Lada Azimut

Глава "АвтоВАЗа" Соколов рассказал о цене нового кроссовера Lada Azimut - РИА Новости, 18.06.2025

Глава "АвтоВАЗа" Соколов рассказал о цене нового кроссовера Lada Azimut

Новый кроссовер "АвтоВАЗа" Lada Azimut будет немного дороже остальных моделей Lada, но дешевле рыночных аналогов, сообщил журналистам президент компании Максим... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:57:00+03:00

2025-06-18T13:57:00+03:00

2025-06-18T13:57:00+03:00

пмэф-2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Новый кроссовер "АвтоВАЗа" Lada Azimut будет немного дороже остальных моделей Lada, но дешевле рыночных аналогов, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" в среду на ПМЭФ презентовал кроссовер Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta. "Он будет чуть дороже, чем сегодняшняя линейка автомобилей "АвтоВАЗа", но все равно он далеко не оторвется. Это будет все равно в среднем дешевле, чем в целом по рынку", - рассказал Соколов в кулуарах презентации кроссовера. Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год. На старте у автомобиля будут модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил соответственно, трансмиссии - шестиступенчатая механика и вариатор. А в перспективе кроссовер получит новый турбированный двигатель мощностью 150 "лошадей" с классической автоматической коробкой передач. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023503855.html

https://ria.ru/20250303/lada-2002800171.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

авто, максим соколов, автоваз, lada vesta