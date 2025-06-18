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"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночную модель Lada Iskra - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:36 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023503855.html
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночную модель Lada Iskra
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночную модель Lada Iskra - РИА Новости, 18.06.2025
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночную модель Lada Iskra
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продемонстрировал версию Lada Iskra Sport в гоночном... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:36:00+03:00
2025-06-18T10:36:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продемонстрировал версию Lada Iskra Sport в гоночном оформлении и с усиленным двигателем, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль черного цвета оформлен белыми надписями Rostec и белой цифрой 2 на крыше и лобовом стекле. Он оснащен усиленным двигателем 1,8 литра мощностью 173 лошадиные силы. Задняя часть кузова машины укреплена изнутри усиленной рамой. В машине установлены два передних спортивных кресла. Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Как сообщал производитель, уровень локализации автомобиля превышает 90%. В базовой версии машина получит электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS) и две подушки безопасности. Iskra оснащается 1,6-литровыми двигателями Lada мощностью 90 или 106 лошадиных сил, которые устанавливаются в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения "АвтоВАЗа". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250228/avtovaz-2002128922.html
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авто, тольятти, автоваз, lada vesta
ПМЭФ-2025, Авто, Тольятти, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночную модель Lada Iskra

"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ Lada Iskra Sport в гоночном оформлении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкLada Iskra Sport в гоночном оформлении на ПМЭФ-2025
Lada Iskra Sport в гоночном оформлении на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Lada Iskra Sport в гоночном оформлении на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продемонстрировал версию Lada Iskra Sport в гоночном оформлении и с усиленным двигателем, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль черного цвета оформлен белыми надписями Rostec и белой цифрой 2 на крыше и лобовом стекле.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкLada Iskra Sport в гоночном оформлении на ПМЭФ-2025
Lada Iskra Sport в гоночном оформлении на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Lada Iskra Sport в гоночном оформлении на ПМЭФ-2025
Он оснащен усиленным двигателем 1,8 литра мощностью 173 лошадиные силы. Задняя часть кузова машины укреплена изнутри усиленной рамой. В машине установлены два передних спортивных кресла.
Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta.
Дизайн салона Lada Iskra - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"АвтоВАЗ" показал дизайн салона новой Lada Iskra
28 февраля, 10:08
Как сообщал производитель, уровень локализации автомобиля превышает 90%. В базовой версии машина получит электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS) и две подушки безопасности. Iskra оснащается 1,6-литровыми двигателями Lada мощностью 90 или 106 лошадиных сил, которые устанавливаются в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом.
Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения "АвтоВАЗа".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля ЛАДА Искра в ходе посещения завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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ПМЭФ-2025АвтоТольяттиАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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