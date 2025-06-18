https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023503855.html

"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночную модель Lada Iskra

"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночную модель Lada Iskra - РИА Новости, 18.06.2025

"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ гоночную модель Lada Iskra

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продемонстрировал версию Lada Iskra Sport в гоночном... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:36:00+03:00

2025-06-18T10:36:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продемонстрировал версию Lada Iskra Sport в гоночном оформлении и с усиленным двигателем, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль черного цвета оформлен белыми надписями Rostec и белой цифрой 2 на крыше и лобовом стекле. Он оснащен усиленным двигателем 1,8 литра мощностью 173 лошадиные силы. Задняя часть кузова машины укреплена изнутри усиленной рамой. В машине установлены два передних спортивных кресла. Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Как сообщал производитель, уровень локализации автомобиля превышает 90%. В базовой версии машина получит электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS) и две подушки безопасности. Iskra оснащается 1,6-литровыми двигателями Lada мощностью 90 или 106 лошадиных сил, которые устанавливаются в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения "АвтоВАЗа". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250228/avtovaz-2002128922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, тольятти, автоваз, lada vesta