Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" представит первый кроссовер Lada собственной разработки на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ — 2025
 
00:06 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/avtovaz-2023442679.html
"АвтоВАЗ" представит первый кроссовер Lada собственной разработки на ПМЭФ
"АвтоВАЗ" представит первый кроссовер Lada собственной разработки на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
"АвтоВАЗ" представит первый кроссовер Lada собственной разработки на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в среду представит первый кроссовер Lada собственной разработки в рамках... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T00:06:00+03:00
2025-06-18T00:06:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
россия
самарская область
владимир путин
максим соколов
автоваз
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152774/81/1527748156_0:222:3245:2047_1920x0_80_0_0_887182a732edaa77a47da9be07b2701b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в среду представит первый кроссовер Lada собственной разработки в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила компания. Презентация новинки состоится 18 июня в 13.00 мск в зоне уличной экспозиции бренда между павильонами G и H конгресс-центра "Экспофорум". Макет кроссовера на базе Lada Vesta под названием "Б+ кросс" в конце января показали президенту России Владимиру Путину. Позднее в марте глава автоконцерна Максим Соколов сообщал о планах по началу его производства в 2026 году. Также компания покажет внедорожник Niva Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra. Помимо этого, на стенде Самарской области будет представлена Lada Iskra, старт продаж которой запланирован на 20 июля - день рождения "АвтоВАЗа". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20241009/putin--1977292645.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152774/81/1527748156_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_4e74ea4236859782fe347bff4aeafd17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, самарская область, владимир путин, максим соколов, автоваз, lada vesta
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Самарская область, Владимир Путин, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta

"АвтоВАЗ" представит первый кроссовер Lada собственной разработки на ПМЭФ

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в среду представит первый кроссовер Lada собственной разработки в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила компания.
Презентация новинки состоится 18 июня в 13.00 мск в зоне уличной экспозиции бренда между павильонами G и H конгресс-центра "Экспофорум".
Макет кроссовера на базе Lada Vesta под названием "Б+ кросс" в конце января показали президенту России Владимиру Путину. Позднее в марте глава автоконцерна Максим Соколов сообщал о планах по началу его производства в 2026 году.
Также компания покажет внедорожник Niva Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra. Помимо этого, на стенде Самарской области будет представлена Lada Iskra, старт продаж которой запланирован на 20 июля - день рождения "АвтоВАЗа".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Запуск серийного производства автомобиля Lada Aura - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura
9 октября 2024, 20:45
 
ПМЭФ — 2025ЭкономикаРоссияСамарская областьВладимир ПутинМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала