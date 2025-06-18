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"АвтоВАЗ" представит первый кроссовер Lada собственной разработки на ПМЭФ
"АвтоВАЗ" представит первый кроссовер Lada собственной разработки на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
"АвтоВАЗ" представит первый кроссовер Lada собственной разработки на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в среду представит первый кроссовер Lada собственной разработки в рамках... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T00:06:00+03:00
2025-06-18T00:06:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в среду представит первый кроссовер Lada собственной разработки в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила компания. Презентация новинки состоится 18 июня в 13.00 мск в зоне уличной экспозиции бренда между павильонами G и H конгресс-центра "Экспофорум". Макет кроссовера на базе Lada Vesta под названием "Б+ кросс" в конце января показали президенту России Владимиру Путину. Позднее в марте глава автоконцерна Максим Соколов сообщал о планах по началу его производства в 2026 году. Также компания покажет внедорожник Niva Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra. Помимо этого, на стенде Самарской области будет представлена Lada Iskra, старт продаж которой запланирован на 20 июля - день рождения "АвтоВАЗа". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Самарская область, Владимир Путин, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta