Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега
Путин: патриотический автопробег объединил потомков участников ВОВ
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы", отметив, что он объединил представителей военно-исторических, волонтёрских, поисковых организаций, молодежь и родственников участников Великой Отечественной войны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Уважаемые друзья! Приветствую вас на старте историко-патриотического автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы".... Отрадно, что такое широкое патриотическое движение наполняется новыми проектами. В этом достойном ряду – и инициатива Минтранса России, Федерального дорожного агентства, госкомпании "Российские автомобильные дороги" о проведении автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы". Она объединила представителей военно-исторических, волонтёрских, поисковых организаций, молодёжь, внуков и правнуков участников Великой Отечественной войны", - говорится в приветствии.
Путин отметил, что во всех регионах России состоялись просветительские, образовательные, творческие мероприятия, приуроченные к 80-летию Великой Победы, которые получили общественную поддержку.
Президент подчеркнул, что впереди у участников автопробега – многие километры пути по территории России и братской Беларуси, знакомство с городами-героями и городами воинской славы, посещение памятных мемориалов и воинских захоронений. Кроме того, одним из символов преемственности поколений, трудовых, профессиональных традиций является то, что участники посвятили свой автопробег подвигу воинов-дорожников и работников отечественного транспорта в суровые военные годы, их огромному вкладу в Победу.
"Желаю вам успехов, удачи и всего самого доброго", - добавляется в приветствии.