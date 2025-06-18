https://ria.ru/20250618/avtoprobeg-2023552430.html

Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега

Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега - РИА Новости, 18.06.2025

Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы", отметив, что он... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:42:00+03:00

2025-06-18T12:42:00+03:00

2025-06-18T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы", отметив, что он объединил представителей военно-исторических, волонтёрских, поисковых организаций, молодежь и родственников участников Великой Отечественной войны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на старте историко-патриотического автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы".... Отрадно, что такое широкое патриотическое движение наполняется новыми проектами. В этом достойном ряду – и инициатива Минтранса России, Федерального дорожного агентства, госкомпании "Российские автомобильные дороги" о проведении автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы". Она объединила представителей военно-исторических, волонтёрских, поисковых организаций, молодёжь, внуков и правнуков участников Великой Отечественной войны", - говорится в приветствии. Путин отметил, что во всех регионах России состоялись просветительские, образовательные, творческие мероприятия, приуроченные к 80-летию Великой Победы, которые получили общественную поддержку. Президент подчеркнул, что впереди у участников автопробега – многие километры пути по территории России и братской Беларуси, знакомство с городами-героями и городами воинской славы, посещение памятных мемориалов и воинских захоронений. Кроме того, одним из символов преемственности поколений, трудовых, профессиональных традиций является то, что участники посвятили свой автопробег подвигу воинов-дорожников и работников отечественного транспорта в суровые военные годы, их огромному вкладу в Победу. "Желаю вам успехов, удачи и всего самого доброго", - добавляется в приветствии.

https://ria.ru/20250504/ogon-2014847683.html

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Варвара Скокшина

общество, городское хозяйство москвы, россия, белоруссия, владимир путин, российские автомобильные дороги