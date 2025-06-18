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Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега - РИА Новости, 18.06.2025
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12:42 18.06.2025 (обновлено: 12:43 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/avtoprobeg-2023552430.html
Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега
Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега - РИА Новости, 18.06.2025
Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы", отметив, что он... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:42:00+03:00
2025-06-18T12:43:00+03:00
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы", отметив, что он объединил представителей военно-исторических, волонтёрских, поисковых организаций, молодежь и родственников участников Великой Отечественной войны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на старте историко-патриотического автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы".... Отрадно, что такое широкое патриотическое движение наполняется новыми проектами. В этом достойном ряду – и инициатива Минтранса России, Федерального дорожного агентства, госкомпании "Российские автомобильные дороги" о проведении автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы". Она объединила представителей военно-исторических, волонтёрских, поисковых организаций, молодёжь, внуков и правнуков участников Великой Отечественной войны", - говорится в приветствии. Путин отметил, что во всех регионах России состоялись просветительские, образовательные, творческие мероприятия, приуроченные к 80-летию Великой Победы, которые получили общественную поддержку. Президент подчеркнул, что впереди у участников автопробега – многие километры пути по территории России и братской Беларуси, знакомство с городами-героями и городами воинской славы, посещение памятных мемориалов и воинских захоронений. Кроме того, одним из символов преемственности поколений, трудовых, профессиональных традиций является то, что участники посвятили свой автопробег подвигу воинов-дорожников и работников отечественного транспорта в суровые военные годы, их огромному вкладу в Победу. "Желаю вам успехов, удачи и всего самого доброго", - добавляется в приветствии.
https://ria.ru/20250504/ogon-2014847683.html
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общество, городское хозяйство москвы, россия, белоруссия, владимир путин, российские автомобильные дороги
Общество, Городское хозяйство Москвы, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Российские автомобильные дороги
Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега

Путин: патриотический автопробег объединил потомков участников ВОВ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников историко-патриотического автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы", отметив, что он объединил представителей военно-исторических, волонтёрских, поисковых организаций, молодежь и родственников участников Великой Отечественной войны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В России стартовала акция Огонь памяти к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В России проходит акция "Огонь памяти"
4 мая, 10:08
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на старте историко-патриотического автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы".... Отрадно, что такое широкое патриотическое движение наполняется новыми проектами. В этом достойном ряду – и инициатива Минтранса России, Федерального дорожного агентства, госкомпании "Российские автомобильные дороги" о проведении автопробега "Дорога жизни. Дорога мужества. Дорога Победы". Она объединила представителей военно-исторических, волонтёрских, поисковых организаций, молодёжь, внуков и правнуков участников Великой Отечественной войны", - говорится в приветствии.
Путин отметил, что во всех регионах России состоялись просветительские, образовательные, творческие мероприятия, приуроченные к 80-летию Великой Победы, которые получили общественную поддержку.
Президент подчеркнул, что впереди у участников автопробега – многие километры пути по территории России и братской Беларуси, знакомство с городами-героями и городами воинской славы, посещение памятных мемориалов и воинских захоронений. Кроме того, одним из символов преемственности поколений, трудовых, профессиональных традиций является то, что участники посвятили свой автопробег подвигу воинов-дорожников и работников отечественного транспорта в суровые военные годы, их огромному вкладу в Победу.
"Желаю вам успехов, удачи и всего самого доброго", - добавляется в приветствии.
Мотомарш Дороги Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Участники мотомарша "Дороги Победы" прибыли в Минск
8 мая, 19:03
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыРоссияБелоруссияВладимир ПутинРоссийские автомобильные дороги
 
 
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