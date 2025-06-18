https://ria.ru/20250618/avtomobil-2023465080.html
Исследование показало, какие машины лучше всего сохраняют стоимость
Исследование показало, какие машины лучше всего сохраняют стоимость - РИА Новости, 18.06.2025
Исследование показало, какие машины лучше всего сохраняют стоимость
Автомобили черного цвета, по мнению 37% россиян, лучше других сохраняют стоимость при перепродаже, серебристые и белые авто также теряют в цене меньше других,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T06:58:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Автомобили черного цвета, по мнению 37% россиян, лучше других сохраняют стоимость при перепродаже, серебристые и белые авто также теряют в цене меньше других, сообщается в исследовании центра аналитики MTC AdTech, которое есть у РИА Новости. В ходе исследования, проведенного в апреле 2025 года, было опрошено 2 тысячи россиян старше 18 лет. "Черный цвет автомобиля лучше всего сохраняет стоимость автомобиля при перепродаже, так считает 37% россиян, еще 22% думают, что меньше теряют в цене серебристые машины, 18% - белые", - говорится в сообщении. При этом 46% респондентов приобретут машину любимого цвета. Для 13% главным критерием цвета машины является заметность на дороге, а для 6% - меньшая вероятность угона. По данным исследования, 43% респондентов уверены, что цвет автомобиля влияет на его стоимость при перепродаже. Выбирая новый автомобиль, 90% россиян ориентируется в том числе на цвет машины. "Стоит отметить, что в рекламе россияне чаще всего замечают автомобили черного цвета – так ответили 53% опрошенных, белого – 45% и серебристого – 39%. Респонденты отметили, что рекламу автомобилей в социальных сетях видят в VK – 53% респондентов, YouTube – 44% и Telegram – 29%", - добавили в компании.
https://ria.ru/20250407/moskvich-2009801111.html
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Общество, YouTube, Telegram
Исследование показало, какие машины лучше всего сохраняют стоимость
Более трети россиян считают, что черный автомобиль перепродавать выгоднее
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Автомобили черного цвета, по мнению 37% россиян, лучше других сохраняют стоимость при перепродаже, серебристые и белые авто также теряют в цене меньше других, сообщается в исследовании центра аналитики MTC AdTech, которое есть у РИА Новости.
В ходе исследования, проведенного в апреле 2025 года, было опрошено 2 тысячи россиян старше 18 лет.
"Черный цвет автомобиля лучше всего сохраняет стоимость автомобиля при перепродаже, так считает 37% россиян, еще 22% думают, что меньше теряют в цене серебристые машины, 18% - белые", - говорится в сообщении.
При этом 46% респондентов приобретут машину любимого цвета. Для 13% главным критерием цвета машины является заметность на дороге, а для 6% - меньшая вероятность угона.
По данным исследования, 43% респондентов уверены, что цвет автомобиля влияет на его стоимость при перепродаже. Выбирая новый автомобиль, 90% россиян ориентируется в том числе на цвет машины.
"Стоит отметить, что в рекламе россияне чаще всего замечают автомобили черного цвета – так ответили 53% опрошенных, белого – 45% и серебристого – 39%. Респонденты отметили, что рекламу автомобилей в социальных сетях видят в VK – 53% респондентов, YouTube
– 44% и Telegram
– 29%", - добавили в компании.