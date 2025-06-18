В Австрии ужесточат закон об оружии после стрельбы в школе
В Австрии ужесточат контроль за оборотом оружия после стрельбы в школе в Граце
© AP Photo / Kleine ZeitungПолицейские на месте стрельбы в школе в Граце
© AP Photo / Kleine Zeitung
Полицейские на месте стрельбы в школе в Граце
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ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Власти Австрии ужесточат контроль за оборотом оружия после стрельбы в школе в Граце, сообщила пресс-служба ведомства федерального канцлера.
В среду правительство Австрии на заседании Совета министров утвердило обширный пакет мер, принятых в связи с трагедией в школе в Граце. В документе предусмотрена поддержка пострадавших и их семей, усиление профилактики среди молодежи, повышение безопасности в школах, а также реформа законодательства об оружии.
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"Будет произведена глубокая реформа законодательства об оружии с целью предотвращения злоупотреблений и устранения слабых мест в системе", - говорится в сообщении.
Речь, в частности, идет о проверке надежности перед покупкой любого огнестрельного оружия, ужесточенных психиатрических заключениях, улучшении обмена данными между оружейными органами и психиатрическими учреждениями, возможности запрета на владение оружием сроком до 10 лет при наличии подозрений, а также введении четырехнедельного "периода охлаждения" перед первой покупкой. Также рассматривается введение запрета на ношение оружия вблизи школ и детских садов.
Утром 10 июня на школу австрийского Граца произошло вооруженное нападение. По данным полиции Штирии, трагедия унесла жизни десяти человек: шести девочек и трех мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет, а также одной учительницы (59 лет). Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также скончался. По информации местных СМИ, эта трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу.