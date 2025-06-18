https://ria.ru/20250618/avstrija-2023718603.html

В Австрии ужесточат закон об оружии после стрельбы в школе

В Австрии ужесточат закон об оружии после стрельбы в школе - РИА Новости, 18.06.2025

В Австрии ужесточат закон об оружии после стрельбы в школе

Власти Австрии ужесточат контроль за оборотом оружия после стрельбы в школе в Граце, сообщила пресс-служба ведомства федерального канцлера. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T23:00:00+03:00

2025-06-18T23:00:00+03:00

2025-06-18T23:00:00+03:00

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штирия

нападение на школу в граце

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ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Власти Австрии ужесточат контроль за оборотом оружия после стрельбы в школе в Граце, сообщила пресс-служба ведомства федерального канцлера. В среду правительство Австрии на заседании Совета министров утвердило обширный пакет мер, принятых в связи с трагедией в школе в Граце. В документе предусмотрена поддержка пострадавших и их семей, усиление профилактики среди молодежи, повышение безопасности в школах, а также реформа законодательства об оружии. "Будет произведена глубокая реформа законодательства об оружии с целью предотвращения злоупотреблений и устранения слабых мест в системе", - говорится в сообщении. Речь, в частности, идет о проверке надежности перед покупкой любого огнестрельного оружия, ужесточенных психиатрических заключениях, улучшении обмена данными между оружейными органами и психиатрическими учреждениями, возможности запрета на владение оружием сроком до 10 лет при наличии подозрений, а также введении четырехнедельного "периода охлаждения" перед первой покупкой. Также рассматривается введение запрета на ношение оружия вблизи школ и детских садов. Утром 10 июня на школу австрийского Граца произошло вооруженное нападение. По данным полиции Штирии, трагедия унесла жизни десяти человек: шести девочек и трех мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет, а также одной учительницы (59 лет). Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также скончался. По информации местных СМИ, эта трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу.

https://ria.ru/20250610/avstriya-2022000574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, австрия, грац, штирия, нападение на школу в граце