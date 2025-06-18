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В Австрии ужесточат закон об оружии после стрельбы в школе - РИА Новости, 18.06.2025
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23:00 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/avstrija-2023718603.html
В Австрии ужесточат закон об оружии после стрельбы в школе
В Австрии ужесточат закон об оружии после стрельбы в школе - РИА Новости, 18.06.2025
В Австрии ужесточат закон об оружии после стрельбы в школе
Власти Австрии ужесточат контроль за оборотом оружия после стрельбы в школе в Граце, сообщила пресс-служба ведомства федерального канцлера. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:00:00+03:00
2025-06-18T23:00:00+03:00
в мире
здоровье - общество
австрия
грац
штирия
нападение на школу в граце
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ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Власти Австрии ужесточат контроль за оборотом оружия после стрельбы в школе в Граце, сообщила пресс-служба ведомства федерального канцлера. В среду правительство Австрии на заседании Совета министров утвердило обширный пакет мер, принятых в связи с трагедией в школе в Граце. В документе предусмотрена поддержка пострадавших и их семей, усиление профилактики среди молодежи, повышение безопасности в школах, а также реформа законодательства об оружии. "Будет произведена глубокая реформа законодательства об оружии с целью предотвращения злоупотреблений и устранения слабых мест в системе", - говорится в сообщении. Речь, в частности, идет о проверке надежности перед покупкой любого огнестрельного оружия, ужесточенных психиатрических заключениях, улучшении обмена данными между оружейными органами и психиатрическими учреждениями, возможности запрета на владение оружием сроком до 10 лет при наличии подозрений, а также введении четырехнедельного "периода охлаждения" перед первой покупкой. Также рассматривается введение запрета на ношение оружия вблизи школ и детских садов. Утром 10 июня на школу австрийского Граца произошло вооруженное нападение. По данным полиции Штирии, трагедия унесла жизни десяти человек: шести девочек и трех мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет, а также одной учительницы (59 лет). Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также скончался. По информации местных СМИ, эта трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу.
https://ria.ru/20250610/avstriya-2022000574.html
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в мире, здоровье - общество, австрия, грац, штирия, нападение на школу в граце
В мире, Здоровье - Общество, Австрия, Грац, Штирия, Нападение на школу в Граце
В Австрии ужесточат закон об оружии после стрельбы в школе

В Австрии ужесточат контроль за оборотом оружия после стрельбы в школе в Граце

© AP Photo / Kleine ZeitungПолицейские на месте стрельбы в школе в Граце
Полицейские на месте стрельбы в школе в Граце - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Kleine Zeitung
Полицейские на месте стрельбы в школе в Граце
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ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Власти Австрии ужесточат контроль за оборотом оружия после стрельбы в школе в Граце, сообщила пресс-служба ведомства федерального канцлера.
В среду правительство Австрии на заседании Совета министров утвердило обширный пакет мер, принятых в связи с трагедией в школе в Граце. В документе предусмотрена поддержка пострадавших и их семей, усиление профилактики среди молодежи, повышение безопасности в школах, а также реформа законодательства об оружии.
«
"Будет произведена глубокая реформа законодательства об оружии с целью предотвращения злоупотреблений и устранения слабых мест в системе", - говорится в сообщении.
Речь, в частности, идет о проверке надежности перед покупкой любого огнестрельного оружия, ужесточенных психиатрических заключениях, улучшении обмена данными между оружейными органами и психиатрическими учреждениями, возможности запрета на владение оружием сроком до 10 лет при наличии подозрений, а также введении четырехнедельного "периода охлаждения" перед первой покупкой. Также рассматривается введение запрета на ношение оружия вблизи школ и детских садов.
Утром 10 июня на школу австрийского Граца произошло вооруженное нападение. По данным полиции Штирии, трагедия унесла жизни десяти человек: шести девочек и трех мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет, а также одной учительницы (59 лет). Подозреваемым является 21-летний бывший ученик школы, он также скончался. По информации местных СМИ, эта трагедия стала крупнейшим в истории Австрии нападением с применением огнестрельного оружия на школу.
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В миреЗдоровье - ОбществоАвстрияГрацШтирияНападение на школу в Граце
 
 
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