https://ria.ru/20250618/avstrija-2023568077.html

Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером

Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером - РИА Новости, 18.06.2025

Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером

Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости назвал Владимира Зеленского вымогателем и коммивояжером. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T13:39:00+03:00

2025-06-18T13:39:00+03:00

2025-06-18T13:39:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости назвал Владимира Зеленского вымогателем и коммивояжером. Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он заявил, что на саммите G7 снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. "Зеленский сам ничего не решает. Есть люди, которые находятся за кулисами и решают вместо него. Зеленскому же отведена роль вымогателя и коммивояжера", - сказал Поппель. По его мнению, в задачи Зеленского путем обмана, шантажа и спекуляций входит выманивание денег и оружия на продолжение военного конфликта на Украине.

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в мире, украина, сша, владимир зеленский