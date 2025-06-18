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Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером - РИА Новости, 18.06.2025
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13:39 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/avstrija-2023568077.html
Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером
Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером - РИА Новости, 18.06.2025
Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером
Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости назвал Владимира Зеленского вымогателем и коммивояжером. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:39:00+03:00
2025-06-18T13:39:00+03:00
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости назвал Владимира Зеленского вымогателем и коммивояжером. Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он заявил, что на саммите G7 снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. "Зеленский сам ничего не решает. Есть люди, которые находятся за кулисами и решают вместо него. Зеленскому же отведена роль вымогателя и коммивояжера", - сказал Поппель. По его мнению, в задачи Зеленского путем обмана, шантажа и спекуляций входит выманивание денег и оружия на продолжение военного конфликта на Украине.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
Австрийский политик назвал Зеленского вымогателем и коммивояжером

Австрийский политик Поппель: Зеленскому отведена роль вымогателя и коммивояжера

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель в комментарии РИА Новости назвал Владимира Зеленского вымогателем и коммивояжером.
Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он заявил, что на саммите G7 снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
"Зеленский сам ничего не решает. Есть люди, которые находятся за кулисами и решают вместо него. Зеленскому же отведена роль вымогателя и коммивояжера", - сказал Поппель.
По его мнению, в задачи Зеленского путем обмана, шантажа и спекуляций входит выманивание денег и оружия на продолжение военного конфликта на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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