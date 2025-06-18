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СМИ: третий авианосец КНР может вступить в строй в 2025 году - РИА Новости, 18.06.2025
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07:42 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/avianosets-2023468721.html
СМИ: третий авианосец КНР может вступить в строй в 2025 году
СМИ: третий авианосец КНР может вступить в строй в 2025 году - РИА Новости, 18.06.2025
СМИ: третий авианосец КНР может вступить в строй в 2025 году
Третий авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая "Фуцзянь", как ожидается, вступит в строй до конца года, сообщает китайская государственная газета... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T07:42:00+03:00
2025-06-18T07:42:00+03:00
в мире
китай
украина
фуцзянь
j-15
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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Третий авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая "Фуцзянь", как ожидается, вступит в строй до конца года, сообщает китайская государственная газета Global Times. "Китай собирается войти в эпоху трех авианосцев, и ожидается, что Фуцзянь поступит в строй в 2025 году", - говорится в сообщении. В мае 2024 года авианосец "Фуцзянь" успешно завершил свои первые ходовые испытания. Как ранее сообщило Центральное телевидение Китая, на настоящий момент авианосец в общей сложности провел более 100 дней морских испытаний. "Фуцзянь" с большой вероятностью вступит в строй в 2025 году", - приводит газета слова китайского военного эксперта Фу Цяньшао. Китай на данный момент имеет на вооружении два авианосца – "Ляонин" и "Шаньдун". Третий авианосец "Фуцзянь", получивший название в честь прибрежной провинции на юго-востоке страны, в июне 2022 года был спущен на воду, в ноябре прошлого года он прошел швартовные испытания. "Фуцзянь" стал первым китайским авианосцем с технологией электромагнитной катапульты для запуска самолетов, полностью спроектированный и построенный в КНР. Полное водоизмещение судна составляет более 80 тысяч тонн. Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского авианесущего крейсера "Варяг". По договору о разделе Черноморского флота СССР "Варяг" перешел Украине, после этого он был продан КНР с целью переоборудования его в казино. Однако после получения корабля Пекин достроил и модернизировал его как авианосец и переименовал в "Ляонин" в честь провинции на северо-востоке страны. Работы по перестройке корабля начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году, первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году, а в сентябре 2012 года он вошел в состав ВМС Китая. В ноябре 2012 года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца. "Шаньдун" является вторым авианосцем на вооружении Китая и первым собственного производства КНР, его конструкция повторяет конструкцию "Ляонина". Длина авианосца - 315 метров, ширина - 75 метров, вес - 70 тысяч тонн, крейсерская скорость - 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Авианосец строили с 2013 года, он был спущен на воду в апреле 2017 года, первое тестовое плавание состоялось 13-18 мая 2019 года, а 17 ноября 2019 года он был передан ВМС Народно-освободительной армии Китая.
https://ria.ru/20250617/kitay-2023440375.html
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в мире, китай, украина, фуцзянь, j-15
В мире, Китай, Украина, Фуцзянь, J-15
СМИ: третий авианосец КНР может вступить в строй в 2025 году

Global Times: третий авианосец КНР может вступить в строй в 2025 году

© AP Photo / Kin CheungАвианосец "Ляонин"
Авианосец Ляонин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Авианосец "Ляонин" . Архивное фото
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ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Третий авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая "Фуцзянь", как ожидается, вступит в строй до конца года, сообщает китайская государственная газета Global Times.
"Китай собирается войти в эпоху трех авианосцев, и ожидается, что Фуцзянь поступит в строй в 2025 году", - говорится в сообщении.
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Вчера, 23:47
В мае 2024 года авианосец "Фуцзянь" успешно завершил свои первые ходовые испытания. Как ранее сообщило Центральное телевидение Китая, на настоящий момент авианосец в общей сложности провел более 100 дней морских испытаний.
"Фуцзянь" с большой вероятностью вступит в строй в 2025 году", - приводит газета слова китайского военного эксперта Фу Цяньшао.
Китай на данный момент имеет на вооружении два авианосца – "Ляонин" и "Шаньдун". Третий авианосец "Фуцзянь", получивший название в честь прибрежной провинции на юго-востоке страны, в июне 2022 года был спущен на воду, в ноябре прошлого года он прошел швартовные испытания. "Фуцзянь" стал первым китайским авианосцем с технологией электромагнитной катапульты для запуска самолетов, полностью спроектированный и построенный в КНР. Полное водоизмещение судна составляет более 80 тысяч тонн.
Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского авианесущего крейсера "Варяг". По договору о разделе Черноморского флота СССР "Варяг" перешел Украине, после этого он был продан КНР с целью переоборудования его в казино. Однако после получения корабля Пекин достроил и модернизировал его как авианосец и переименовал в "Ляонин" в честь провинции на северо-востоке страны. Работы по перестройке корабля начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году, первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году, а в сентябре 2012 года он вошел в состав ВМС Китая. В ноябре 2012 года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца.
"Шаньдун" является вторым авианосцем на вооружении Китая и первым собственного производства КНР, его конструкция повторяет конструкцию "Ляонина". Длина авианосца - 315 метров, ширина - 75 метров, вес - 70 тысяч тонн, крейсерская скорость - 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Авианосец строили с 2013 года, он был спущен на воду в апреле 2017 года, первое тестовое плавание состоялось 13-18 мая 2019 года, а 17 ноября 2019 года он был передан ВМС Народно-освободительной армии Китая.
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