https://ria.ru/20250618/aviakompanija-2023546934.html

Российские авиакомпании с начала года перевезли более 40 миллионов человек

Российские авиакомпании с начала года перевезли более 40 миллионов человек - РИА Новости, 18.06.2025

Российские авиакомпании с начала года перевезли более 40 миллионов человек

Российские авиакомпании с начала года уже перевезли более 40 миллионов человек, что соответствует уровню прошлого года, сообщил министр транспорта РФ Роман... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:19:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании с начала года уже перевезли более 40 миллионов человек, что соответствует уровню прошлого года, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в контексте итогов первого полугодия. "Мы уже подводим итоги первого полугодия. Более 40 миллионов пассажиров нашей авиацией перевезено - это на уровне прошлого года... Причем из этих 40 миллионов три четверти - это как раз внутрироссийские перевозки", - рассказал Старовойт в интервью "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Пассажиропоток авиакомпаний России за январь-май прошлого года составил 40,4 миллиона человек. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/aviakompanija-2023532460.html

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экономика, россия, роман старовойт