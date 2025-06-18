Рейтинг@Mail.ru
Российские авиакомпании с начала года перевезли более 40 миллионов человек - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
12:19 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/aviakompanija-2023546934.html
Российские авиакомпании с начала года перевезли более 40 миллионов человек
Российские авиакомпании с начала года перевезли более 40 миллионов человек - РИА Новости, 18.06.2025
Российские авиакомпании с начала года перевезли более 40 миллионов человек
Российские авиакомпании с начала года уже перевезли более 40 миллионов человек, что соответствует уровню прошлого года, сообщил министр транспорта РФ Роман... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:19:00+03:00
2025-06-18T12:19:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
роман старовойт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1920x0_80_0_0_6b95be64864339ccee4b8dc3528f7800.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании с начала года уже перевезли более 40 миллионов человек, что соответствует уровню прошлого года, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в контексте итогов первого полугодия. "Мы уже подводим итоги первого полугодия. Более 40 миллионов пассажиров нашей авиацией перевезено - это на уровне прошлого года... Причем из этих 40 миллионов три четверти - это как раз внутрироссийские перевозки", - рассказал Старовойт в интервью "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Пассажиропоток авиакомпаний России за январь-май прошлого года составил 40,4 миллиона человек. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/aviakompanija-2023532460.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce39d668eeffcf9ea6caeac4340180c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, роман старовойт
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Роман Старовойт
Российские авиакомпании с начала года перевезли более 40 миллионов человек

Старовойт: авиакомпании РФ с начала года перевезли более 40 миллионов пассажиров

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании с начала года уже перевезли более 40 миллионов человек, что соответствует уровню прошлого года, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в контексте итогов первого полугодия.
"Мы уже подводим итоги первого полугодия. Более 40 миллионов пассажиров нашей авиацией перевезено - это на уровне прошлого года... Причем из этих 40 миллионов три четверти - это как раз внутрироссийские перевозки", - рассказал Старовойт в интервью "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Пассажиропоток авиакомпаний России за январь-май прошлого года составил 40,4 миллиона человек.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Российские авиакомпании готовы заключить контракты на 200 самолетов МС-21
Вчера, 11:38
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияРоман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала