Артиллеристы "Днепра" уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
Минобороны: расчет "Мста-Б" уничтожил склад ВСУ с боеприпасами
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 июн - РИА Новости. Расчет 152-й миллиметрового орудия "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт хранения боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по контрбатарейной борьбе, уничтожению бронетехники, пунктов временной дислокации, пунктов управления БПЛА, хранения боеприпасов, фортификационных сооружений и живой силы ВСУ в Херсонской области.
"Военнослужащими подразделения воздушной разведки было выявлено передвижение украинских боевиков и неоднократный подвоз боеприпасов в один из заброшенных домов на правобережье Днепра. Координаты места дислокации украинских боевиков были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. Расчет 152-миллиметрового орудия "Мста-Б", получив координаты, оперативно подготовил орудие и приступил к выполнению боевой задачи. Точность артиллерийского огня в режиме реального времени подтверждалась интенсивным возгоранием и продолжительной вторичной детонацией в районе цели", - сообщили в оборонном ведомстве.
После получения от командного пункта информации об успешном поражении цели расчет оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие, чтобы исключить поражение личного состава и повреждение орудия контрбатарейным огнем со стороны противника.