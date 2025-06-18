https://ria.ru/20250618/artilleristy-2023458006.html

Артиллеристы "Днепра" уничтожили склад ВСУ с боеприпасами

Артиллеристы "Днепра" уничтожили склад ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 18.06.2025

Артиллеристы "Днепра" уничтожили склад ВСУ с боеприпасами

Расчет 152-й миллиметрового орудия "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт хранения боеприпасов ВСУ на правом... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T05:07:00+03:00

2025-06-18T05:07:00+03:00

2025-06-18T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепр (река)

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ГЕНИЧЕСК, 18 июн - РИА Новости. Расчет 152-й миллиметрового орудия "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт хранения боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по контрбатарейной борьбе, уничтожению бронетехники, пунктов временной дислокации, пунктов управления БПЛА, хранения боеприпасов, фортификационных сооружений и живой силы ВСУ в Херсонской области. "Военнослужащими подразделения воздушной разведки было выявлено передвижение украинских боевиков и неоднократный подвоз боеприпасов в один из заброшенных домов на правобережье Днепра. Координаты места дислокации украинских боевиков были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. Расчет 152-миллиметрового орудия "Мста-Б", получив координаты, оперативно подготовил орудие и приступил к выполнению боевой задачи. Точность артиллерийского огня в режиме реального времени подтверждалась интенсивным возгоранием и продолжительной вторичной детонацией в районе цели", - сообщили в оборонном ведомстве. После получения от командного пункта информации об успешном поражении цели расчет оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие, чтобы исключить поражение личного состава и повреждение орудия контрбатарейным огнем со стороны противника.

https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023457790.html

херсонская область

днепр (река)

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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), днепр (река)