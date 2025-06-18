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Артиллеристы "Днепра" уничтожили склад ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 18.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/artilleristy-2023458006.html
Артиллеристы "Днепра" уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
Артиллеристы "Днепра" уничтожили склад ВСУ с боеприпасами - РИА Новости, 18.06.2025
Артиллеристы "Днепра" уничтожили склад ВСУ с боеприпасами
Расчет 152-й миллиметрового орудия "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт хранения боеприпасов ВСУ на правом... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:07:00+03:00
2025-06-18T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепр (река)
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ГЕНИЧЕСК, 18 июн - РИА Новости. Расчет 152-й миллиметрового орудия "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт хранения боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по контрбатарейной борьбе, уничтожению бронетехники, пунктов временной дислокации, пунктов управления БПЛА, хранения боеприпасов, фортификационных сооружений и живой силы ВСУ в Херсонской области. "Военнослужащими подразделения воздушной разведки было выявлено передвижение украинских боевиков и неоднократный подвоз боеприпасов в один из заброшенных домов на правобережье Днепра. Координаты места дислокации украинских боевиков были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. Расчет 152-миллиметрового орудия "Мста-Б", получив координаты, оперативно подготовил орудие и приступил к выполнению боевой задачи. Точность артиллерийского огня в режиме реального времени подтверждалась интенсивным возгоранием и продолжительной вторичной детонацией в районе цели", - сообщили в оборонном ведомстве. После получения от командного пункта информации об успешном поражении цели расчет оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие, чтобы исключить поражение личного состава и повреждение орудия контрбатарейным огнем со стороны противника.
https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023457790.html
херсонская область
днепр (река)
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепр (река)
Артиллеристы "Днепра" уничтожили склад ВСУ с боеприпасами

Минобороны: расчет "Мста-Б" уничтожил склад ВСУ с боеприпасами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 июн - РИА Новости. Расчет 152-й миллиметрового орудия "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" уничтожил пункт хранения боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
Артиллеристы 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по контрбатарейной борьбе, уничтожению бронетехники, пунктов временной дислокации, пунктов управления БПЛА, хранения боеприпасов, фортификационных сооружений и живой силы ВСУ в Херсонской области.
"Военнослужащими подразделения воздушной разведки было выявлено передвижение украинских боевиков и неоднократный подвоз боеприпасов в один из заброшенных домов на правобережье Днепра. Координаты места дислокации украинских боевиков были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. Расчет 152-миллиметрового орудия "Мста-Б", получив координаты, оперативно подготовил орудие и приступил к выполнению боевой задачи. Точность артиллерийского огня в режиме реального времени подтверждалась интенсивным возгоранием и продолжительной вторичной детонацией в районе цели", - сообщили в оборонном ведомстве.
После получения от командного пункта информации об успешном поражении цели расчет оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие, чтобы исключить поражение личного состава и повреждение орудия контрбатарейным огнем со стороны противника.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Дроны "Центра" уничтожили замаскированную технику ВСУ под Красноармейском
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепр (река)
 
 
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