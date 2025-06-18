В Армении приостановили работу четырех пиццерий бизнесмена Карапетяна
В Армении приостановили работу четырех пиццерий бизнесмена Самвела Карапетяна
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН 18 июн - РИА Новости. Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении приостановил деятельность четырех пиццерий, принадлежащих группе компаний "Ташир" предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщает в среду пресс-служба регулятора.
СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт. Его защита считает судебное преследование незаконным. Ранее адвокат Карапетяна Лиана Гагарина сообщила РИА Новости, что судебное заседание по избранию меры пресечения бизнесмену должно пройти в Ереване в среду.
По данным пресс-службы инспекционного органа безопасности пищевых продуктов, проверки проводятся в 36 пунктах общественного питания "Пицца Ташир".
"Производственная деятельность четырех пунктов общественного питания приостановлена. Предоставлено время для устранения нарушений", - говорится в сообщении. Причиной такого решения названы нарушения норм.
Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах. В среду Пашинян на фоне преследования Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении".
* запрещена в РФ как экстремистская
* запрещена в РФ как экстремистская