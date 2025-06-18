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В Армении приостановили работу четырех пиццерий бизнесмена Карапетяна - РИА Новости, 18.06.2025
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16:41 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/armenija-2023625921.html
В Армении приостановили работу четырех пиццерий бизнесмена Карапетяна
В Армении приостановили работу четырех пиццерий бизнесмена Карапетяна - РИА Новости, 18.06.2025
В Армении приостановили работу четырех пиццерий бизнесмена Карапетяна
Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении приостановил деятельность четырех пиццерий, принадлежащих группе компаний "Ташир" предпринимателя... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:41:00+03:00
2025-06-18T16:41:00+03:00
армения
ереван
самвел карапетян
ташир
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН 18 июн - РИА Новости. Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении приостановил деятельность четырех пиццерий, принадлежащих группе компаний "Ташир" предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщает в среду пресс-служба регулятора. СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт. Его защита считает судебное преследование незаконным. Ранее адвокат Карапетяна Лиана Гагарина сообщила РИА Новости, что судебное заседание по избранию меры пресечения бизнесмену должно пройти в Ереване в среду. По данным пресс-службы инспекционного органа безопасности пищевых продуктов, проверки проводятся в 36 пунктах общественного питания "Пицца Ташир". "Производственная деятельность четырех пунктов общественного питания приостановлена. Предоставлено время для устранения нарушений", - говорится в сообщении. Причиной такого решения названы нарушения норм. Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах. В среду Пашинян на фоне преследования Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении".* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023428482.html
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армения, ереван, самвел карапетян, ташир , преследование карапетяна в армении
Армения, Ереван, Самвел Карапетян, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении
В Армении приостановили работу четырех пиццерий бизнесмена Карапетяна

В Армении приостановили работу четырех пиццерий бизнесмена Самвела Карапетяна

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН 18 июн - РИА Новости. Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении приостановил деятельность четырех пиццерий, принадлежащих группе компаний "Ташир" предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщает в среду пресс-служба регулятора.
СК Армении обвиняет Карапетяна в призывах к захвату власти, он задержан и вину свою не признаёт. Его защита считает судебное преследование незаконным. Ранее адвокат Карапетяна Лиана Гагарина сообщила РИА Новости, что судебное заседание по избранию меры пресечения бизнесмену должно пройти в Ереване в среду.
По данным пресс-службы инспекционного органа безопасности пищевых продуктов, проверки проводятся в 36 пунктах общественного питания "Пицца Ташир".
"Производственная деятельность четырех пунктов общественного питания приостановлена. Предоставлено время для устранения нарушений", - говорится в сообщении. Причиной такого решения названы нарушения норм.
Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах. В среду Пашинян на фоне преследования Карапетяна в Армении заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении".

* запрещена в РФ как экстремистская
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АрменияЕреванСамвел КарапетянТаширПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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