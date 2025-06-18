https://ria.ru/20250618/angara-2023463009.html

Хакеры пытались взломать московский вуз перед вступительной кампанией

Хакеры пытались взломать московский вуз перед вступительной кампанией - РИА Новости, 18.06.2025

Хакеры пытались взломать московский вуз перед вступительной кампанией

Хакеры предприняли попытку взлома системы крупного московского университета накануне вступительной кампании 2025 года, украденная учетная запись удаленного... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T06:16:00+03:00

2025-06-18T06:16:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Хакеры предприняли попытку взлома системы крупного московского университета накануне вступительной кампании 2025 года, украденная учетная запись удаленного рабочего стола вуза была опубликована в одном из Telegram-чатов, рассказали РИА Новости в компании в сфере кибербезопасности Angara Security. "Накануне старта вступительной кампании 2025/2026 годов специалисты по киберразведке Angara SOC обнаружили распространение доступа до удаленного рабочего стола крупного московского университета. По данным исследователей, в одном из многочисленных хакерских чатов в кросс-платформенном мессенджере Telegram была опубликована учетная запись удаленного рабочего стола университета", - говорится в сообщении. Эксперт по киберразведке Angara SOC Иван Захаров пояснил, что взломщики получили доступ к корпоративной системе университета при помощи вредоносного ПО, собиравшего логины и пароли учетных записей пользователей в сети. Впоследствии они появились в одном из тематических Telegram-каналов для перепродажи третьим лицам, однако окончательной утечки удалось избежать. "Благодаря оперативной работе сотрудников Angara SOC сообщение о компрометации учетной записи замечено экспертами, а информация передана в университет", - отметили в компании. Специалисты напоминают, что в целях безопасности необходимо менять пароли каждые 60-90 дней, а также использовать многофакторную аутентификацию при ее наличии. Это поможет защитить корпоративную систему от незаконного доступа после утечки данных.

https://ria.ru/20250512/khaker-2016505958.html

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технологии, москва, angara security, telegram