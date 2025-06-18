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ВСУ пытались уничтожить сослуживцев в Алексеевке, рассказал боец - РИА Новости, 18.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:36 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/alekseevka-2023460426.html
ВСУ пытались уничтожить сослуживцев в Алексеевке, рассказал боец
ВСУ пытались уничтожить сослуживцев в Алексеевке, рассказал боец - РИА Новости, 18.06.2025
ВСУ пытались уничтожить сослуживцев в Алексеевке, рассказал боец
ВСУ осуществляли попытки уничтожения своих сослуживцев в населенном пункте Алексеевка при попытке сдачи в плен из-за боязни утечки информации, рассказал РИА... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:36:00+03:00
2025-06-18T05:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
алексеевка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. ВСУ осуществляли попытки уничтожения своих сослуживцев в населенном пункте Алексеевка при попытке сдачи в плен из-за боязни утечки информации, рассказал РИА Новости штурмовик 114-й отдельно-штурмовой бригады 51-й армии группировки войск "Центр" Никита Галик. "При попытке противника сдаться в плен противник применял огневые средства, минометы, FPV-дроны, "Бабы Яги" для того чтобы уничтожить своих же - личный состав, во избежание утечки информации", - рассказал штурмовик. Как пояснил штурмовик, противник сдавался в плен по 2-5 человек только после того, как в укрытии к ним сбрасывались гранаты, после чего им предлагалось сложить оружие. Все попытки противника уничтожить сдавшихся в плен сослуживцев не удались. "Нет, у них это не удалось, Мы взяли в плен противника, добыли информацию, были также перехвачены рации, по которым мы слушали, что собирается делать противник, где он будет проводить какие-то действия, какие-то мероприятия. И действовали наперёд", - сказал в завершении военнослужащий. Минобороны России сообщало 12 июня об освобождении населенных пунктов Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики подразделениями группировки войск "Центр".
https://ria.ru/20250618/alekseevka-2023460296.html
https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023459859.html
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алексеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Алексеевка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ пытались уничтожить сослуживцев в Алексеевке, рассказал боец

Боец Галик: ВСУ пытались уничтожить сослуживцев в Алексеевке

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. ВСУ осуществляли попытки уничтожения своих сослуживцев в населенном пункте Алексеевка при попытке сдачи в плен из-за боязни утечки информации, рассказал РИА Новости штурмовик 114-й отдельно-штурмовой бригады 51-й армии группировки войск "Центр" Никита Галик.
"При попытке противника сдаться в плен противник применял огневые средства, минометы, FPV-дроны, "Бабы Яги" для того чтобы уничтожить своих же - личный состав, во избежание утечки информации", - рассказал штурмовик.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Штурмовик рассказал, как антидроновое пончо помогло освободить Алексеевку
05:34
Как пояснил штурмовик, противник сдавался в плен по 2-5 человек только после того, как в укрытии к ним сбрасывались гранаты, после чего им предлагалось сложить оружие. Все попытки противника уничтожить сдавшихся в плен сослуживцев не удались.
"Нет, у них это не удалось, Мы взяли в плен противника, добыли информацию, были также перехвачены рации, по которым мы слушали, что собирается делать противник, где он будет проводить какие-то действия, какие-то мероприятия. И действовали наперёд", - сказал в завершении военнослужащий.
Минобороны России сообщало 12 июня об освобождении населенных пунктов Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики подразделениями группировки войск "Центр".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Боец рассказал об эвакуации семей с детьми при освобождении Алексеевки
05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексеевкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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