https://ria.ru/20250618/alekseevka-2023460426.html

ВСУ пытались уничтожить сослуживцев в Алексеевке, рассказал боец

ВСУ пытались уничтожить сослуживцев в Алексеевке, рассказал боец - РИА Новости, 18.06.2025

ВСУ пытались уничтожить сослуживцев в Алексеевке, рассказал боец

ВСУ осуществляли попытки уничтожения своих сослуживцев в населенном пункте Алексеевка при попытке сдачи в плен из-за боязни утечки информации, рассказал РИА... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T05:36:00+03:00

2025-06-18T05:36:00+03:00

2025-06-18T05:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

алексеевка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. ВСУ осуществляли попытки уничтожения своих сослуживцев в населенном пункте Алексеевка при попытке сдачи в плен из-за боязни утечки информации, рассказал РИА Новости штурмовик 114-й отдельно-штурмовой бригады 51-й армии группировки войск "Центр" Никита Галик. "При попытке противника сдаться в плен противник применял огневые средства, минометы, FPV-дроны, "Бабы Яги" для того чтобы уничтожить своих же - личный состав, во избежание утечки информации", - рассказал штурмовик. Как пояснил штурмовик, противник сдавался в плен по 2-5 человек только после того, как в укрытии к ним сбрасывались гранаты, после чего им предлагалось сложить оружие. Все попытки противника уничтожить сдавшихся в плен сослуживцев не удались. "Нет, у них это не удалось, Мы взяли в плен противника, добыли информацию, были также перехвачены рации, по которым мы слушали, что собирается делать противник, где он будет проводить какие-то действия, какие-то мероприятия. И действовали наперёд", - сказал в завершении военнослужащий. Минобороны России сообщало 12 июня об освобождении населенных пунктов Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики подразделениями группировки войск "Центр".

https://ria.ru/20250618/alekseevka-2023460296.html

https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023459859.html

алексеевка

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алексеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)