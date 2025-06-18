Рейтинг@Mail.ru
Штурмовик рассказал, как антидроновое пончо помогло освободить Алексеевку - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/alekseevka-2023460296.html
Штурмовик рассказал, как антидроновое пончо помогло освободить Алексеевку
Штурмовик рассказал, как антидроновое пончо помогло освободить Алексеевку - РИА Новости, 18.06.2025
Штурмовик рассказал, как антидроновое пончо помогло освободить Алексеевку
Штурмовики ВС РФ при освобождении населенного пункта Алексеевка в ДНР использовали антидроновое пончо, чтобы незаметно для БПЛА противника в ночное время... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:34:00+03:00
2025-06-18T05:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
алексеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_fa9a8aa8fdd07c88d20ba3e403873325.jpg
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Штурмовики ВС РФ при освобождении населенного пункта Алексеевка в ДНР использовали антидроновое пончо, чтобы незаметно для БПЛА противника в ночное время подобраться к позициям ВСУ, рассказал РИА Новости штурмовик 114-й бригады 51-й армии группировки войск "Центр" Никита Галик. Об освобождении Алексеевки в ДНР силами российской группировки "Центр" Минобороны РФ сообщало 12 июня. "Крайний населенный пункт это был населенный пункт Алексеевка. Заходили в него, используя, так скажем, хитрость антидронового пончо. Заходили по полю мои военнослужащие... продолжали движение, двигались по полю в пончо ночью ... днем действовали", - рассказал штурмовик, добавив, что противник не мог обнаружить их в тепловизоры. По его словам, антидроновые пончо позволило защититься от интенсивного применения противником БПЛА и в последствии накопить достаточное количество личного состава для зачистки населенного пункта от ВСУ.
https://ria.ru/20250618/vsu-2023455725.html
https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023459859.html
россия
алексеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8717fe4949f6902d2212e69997ca9e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Штурмовик рассказал, как антидроновое пончо помогло освободить Алексеевку

Боец Галик: антидроновое пончо помогло освободить Алексеевку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Штурмовики ВС РФ при освобождении населенного пункта Алексеевка в ДНР использовали антидроновое пончо, чтобы незаметно для БПЛА противника в ночное время подобраться к позициям ВСУ, рассказал РИА Новости штурмовик 114-й бригады 51-й армии группировки войск "Центр" Никита Галик.
Об освобождении Алексеевки в ДНР силами российской группировки "Центр" Минобороны РФ сообщало 12 июня.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Штурмовик рассказал об отношении боевиков ВСУ к мирным жителям Ульяновки
04:10
"Крайний населенный пункт это был населенный пункт Алексеевка. Заходили в него, используя, так скажем, хитрость антидронового пончо. Заходили по полю мои военнослужащие... продолжали движение, двигались по полю в пончо ночью ... днем действовали", - рассказал штурмовик, добавив, что противник не мог обнаружить их в тепловизоры.
По его словам, антидроновые пончо позволило защититься от интенсивного применения противником БПЛА и в последствии накопить достаточное количество личного состава для зачистки населенного пункта от ВСУ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Боец рассказал об эвакуации семей с детьми при освобождении Алексеевки
05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлексеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала