https://ria.ru/20250618/alekseevka-2023460296.html

Штурмовик рассказал, как антидроновое пончо помогло освободить Алексеевку

Штурмовик рассказал, как антидроновое пончо помогло освободить Алексеевку - РИА Новости, 18.06.2025

Штурмовик рассказал, как антидроновое пончо помогло освободить Алексеевку

Штурмовики ВС РФ при освобождении населенного пункта Алексеевка в ДНР использовали антидроновое пончо, чтобы незаметно для БПЛА противника в ночное время... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T05:34:00+03:00

2025-06-18T05:34:00+03:00

2025-06-18T05:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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алексеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Штурмовики ВС РФ при освобождении населенного пункта Алексеевка в ДНР использовали антидроновое пончо, чтобы незаметно для БПЛА противника в ночное время подобраться к позициям ВСУ, рассказал РИА Новости штурмовик 114-й бригады 51-й армии группировки войск "Центр" Никита Галик. Об освобождении Алексеевки в ДНР силами российской группировки "Центр" Минобороны РФ сообщало 12 июня. "Крайний населенный пункт это был населенный пункт Алексеевка. Заходили в него, используя, так скажем, хитрость антидронового пончо. Заходили по полю мои военнослужащие... продолжали движение, двигались по полю в пончо ночью ... днем действовали", - рассказал штурмовик, добавив, что противник не мог обнаружить их в тепловизоры. По его словам, антидроновые пончо позволило защититься от интенсивного применения противником БПЛА и в последствии накопить достаточное количество личного состава для зачистки населенного пункта от ВСУ.

https://ria.ru/20250618/vsu-2023455725.html

https://ria.ru/20250618/spetsoperatsiya-2023459859.html

россия

алексеевка

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россия, алексеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины