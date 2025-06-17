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Поплавская и Цыганова разгромили притихших звезд-эмигрантов

Поплавская и Цыганова разгромили притихших звезд-эмигрантов - РИА Новости, 17.06.2025

Поплавская и Цыганова разгромили притихших звезд-эмигрантов

Известные "пацифисты", покинувшие Россию из принципиальных соображений, оказались в щекотливой ситуации. События последних дней должны были вызвать шквал... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:53:00+03:00

2025-06-17T16:53:00+03:00

2025-06-17T16:54:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Известные "пацифисты", покинувшие Россию из принципиальных соображений, оказались в щекотливой ситуации. События последних дней должны были вызвать шквал возмущения, но вместо этого возникла тишина. Молчание стало настолько красноречивым, что другие звезды не смогли его игнорировать. Российские коллеги это заметили и язвительно прокомментировали двойные стандарты "убегантов".Гробовое молчание новых израильтянИзраиль нанес беспрецедентный удар по Ирану, под который попали жилые районы Тегерана. По данным арабских СМИ, погибли 78 мирных жителей. Казалось бы, самое время для российских звезд-эмигрантов высказаться против военной агрессии — ведь именно этими принципами они оправдывали свой отъезд из России.Но случилось невероятное: все "испуганные патриоты" дружно замолчали. Никто из перебравшихся в Израиль релокантов не прокомментировал действия своей новой родины. Такая тишина не могла остаться незамеченной.Певица Виктория Цыганова первой обратила внимание на странное поведение коллег: "Израиль бомбит мирные города Ирана. С нетерпением ждем заявлений от иноагентов, "нетвойнистов", релокантов и "испуганных патриотов"".Удивительные двойные стандартыЦыганова напомнила, как по-разному реагируют звезды на военные действия России и Израиля. После начала СВО Иван Ургант мгновенно запостил черный квадрат с подписью "Страх и боль. Нет войне". Семен Слепаков* записывал антироссийские песни. Все дружно объявили себя пацифистами.Когда же Израиль практически уничтожил сектор Газа, вторгся в Ливан и ударил по Ирану — никаких возмущений не последовало. Более того, многие звезды активно поддержали действия ЦАХАЛ."Удивительные двойные стандарты со стороны релокантов, убегантов, возвращенцев и извращенцев. Когда дело касается России — они пацифисты, ну а Израиль — это другое", — подытожила Цыганова.Вспоминаем громкие обещанияВо время предыдущего обострения на Ближнем Востоке эмигранты наперебой демонстрировали лояльность новой родине. Максим Галкин* обещал сдать кровь для израильских военных и заявлял, что оплачивает обеды мобилизованным резервистам.Андрей Макаревич* с гордостью рассказывал, что умеет стрелять, но в армию его не возьмут из-за возраста. Экс-актер МХТ Анатолий Белый* бил себя рукой в грудь: "Не исключаю, что пошел бы на фронт".Правда, у всех релокантов нашлись уважительные причины не воевать за новую родину. Но главное — они публично заявляли о готовности защищать Израиль.Где черные квадраты и антивоенные песниТеперь Цыганова перечисляет отсутствующие реакции коллег. Ургант не запостил черный квадрат про иранские жертвы. Макаревич не заявил, что не может жить в стране, которая убивает соседей — хотя раньше говорил, что в России "воняет".Лидер "Би-2" Егор Бортник*, который собирал деньги на ВСУ, почему-то "до сих пор не назначил дату благотворительного концерта в поддержку иранской армии". Галкин* хранит молчание, хотя "он же за мир". Слепаков* не записывает песни, высмеивающие агрессию Израиля."Как теперь дышится машинисту?" — поинтересовалась Цыганова у Макаревича*, напомнив его слова про вонь в России.Бегство от новой родиныОсобую пикантность ситуации придает тот факт, что многие "горячие патриоты Израиля" стараются держаться от своей новой родины подальше. Семья Галкина*-Пугачевой после заявлений шоумена о том, что в Израиле он чувствует себя как дома, вскоре перебралась на Кипр.Слепаков* незадолго до обострения израильско-иранского противостояния успел сбежать в Германию — у него запланированы концерты в немецких городах. Получается, что даже сами релоканты не очень верят в безопасность своей "новой родины".Актриса Яна Поплавская прокомментировала ситуацию: "Российские иноагенты-релоканты грустно вздохнули: "Ну вот, опять страну менять"". Она прогнозирует новую волну эмиграции на фоне призыва Нетаньяху готовиться к "затяжной войне".Партизанское молчание ПугачевойОсобенно красноречиво молчание Аллы Пугачевой. Бывшая примадонна, которая после бегства из России стала активным пользователем соцсетей и охотно комментировала события, касающиеся России, внезапно "молчит, словно партизан".Третий день поклонники требуют от нее высказаться по поводу ракетных обстрелов. В соцсетях — десятки сообщений с одинаковой сутью: фанаты хотят узнать, считает ли Алла Израиль страной-агрессором."Два дня уже молчат новые израильтяне. В шоке, наверное. Решают, куда податься дальше. Вот это их трусливое молчание гаже и противнее всего. По поводу России у них задница огнем горела, так решительно ее осуждали. А тут притихли", — возмущается одна из подписчиц.Расчет на возвращение?В "тусовке" уверены: боевые действия между Ираном и Израилем Пугачева с мужем не комментируют намеренно. Поговаривают, что Алла лелеет надежду вернуться в Россию, поэтому заняла выжидательную позицию.Осудить Израиль она не может — новые хозяева могут не понять. Поддержать агрессию тоже рискованно — испортит отношения с российскими властями. В ее случае "молчание — золото".Цыганова потребовала навсегда закрыть въезд в Россию "уехавшим лицемерам и лицедеям". Возможно, именно этого и боится Пугачева, выбравшая "тактику страуса" в надежде, что буря пройдет стороной.* — признан Минюстом России иностранным агентом

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россия, израиль, иран, би-2, война израиля и ирана: последние новости о конфликте