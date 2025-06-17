Страховой эксперт раскрыл подводные камни "зубных туров"
Страховщик Остудин предупредил о рисках стоматологических туров в Азию
Женщина у стоматолога. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Популярные стоматологические туры могут быть чреваты рисками и убытками. Как их выбрать правильно, рассказал агентству "Прайм" эксперт по страховым рискам, владелец страховой компании "Астро-Волга" Ярослав Остудин.
Такие поездки пользуются спросом, особенно у москвичей и петербуржцев. Чаще едут в страны Азии — Турцию, Вьетнам и Китай. Там действительно дешевле: полный пакет с перелетом, проживанием и установкой двух десятков циркониевых коронок обойдется порядка 450 тысяч рублей. Во Вьетнаме и вовсе можно вылечить кариес за 900 рублей.
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Однако такое лечение может быть чревато осложнениями.
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"Во Вьетнаме и Китае пациенты часто жалуются на некорректно установленные виниры, воспаления и неприжившиеся импланты. Пациентам нередко приходится переделывать работу на месте после таких поездок", — предостерег Остудин.
А вот "зубные туры" по регионам России могут быть весьма выгодны — экономия составляет 35-50%, а качество работ в хороших клиниках не уступает столичному. Да и спросить в случае осложнений есть с кого, заключил эксперт.
Но даже лечение в России может дорого обойтись.
"Важно помнить, что имплантация, протезирование, ортодонтия и эстетика обычно не покрываются стандартным ДМС", — отмечает Остудин.
ДМС чаще покрывает непредвиденные случаи, а не плановые процедуры.
Проблема и в долгосрочных обязательствах на импланты, не соответствующие срокам страхования. Даже при частном страховании имплантации за рубежом есть лимиты и согласования. Дело в рисках, а не в жадности страховщиков, заключил специалист.
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