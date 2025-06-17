https://ria.ru/20250617/zoloto-2023248175.html

Эксперт: золото может подорожать за счет эскалации на Ближнем Востоке

Эксперт: золото может подорожать за счет эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.06.2025

Эксперт: золото может подорожать за счет эскалации на Ближнем Востоке

Мировые цены на золото может преодолеть круглую отметку в 3500 долларов за тройскую унцию в ближайшие дни, а при дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T06:14:00+03:00

2025-06-17T06:14:00+03:00

2025-06-17T06:15:00+03:00

экономика

иран

израиль

ближний восток

андрей смирнов

бкс мир инвестиций

корпус стражей исламской революции

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601867268_0:53:3536:2042_1920x0_80_0_0_fe43eef738f2cc34463afa854b5a9a80.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мировые цены на золото может преодолеть круглую отметку в 3500 долларов за тройскую унцию в ближайшие дни, а при дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и Израилем в перспективе его стоимость может дойти и до рекордных 3700 долларов, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. В пятницу армия Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальной неопределенности. И по итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал более чем на 3%. К вечеру понедельника котировки несколько скорректировались, находясь в районе 3450 долларов за унцию. При этом ранее, в конце апреля, золото впервые в истории дорожало выше 3500 долларов за унцию. "Фундаментально золото может преодолеть 3500 долларов в ближайшие дни, если начнется обострение по линии ядерного оружия; вмешательство соседей в вооруженный конфликт; даже ужесточение словесной перепалки... Если ситуация накалится еще сильнее, то пробой 3500 будет почти неизбежен. Основными ориентирами роста выступят круглые уровни 3600, затем 3700", - считает Смирнов. Пока же, по словам Смирнова, золото близко к историческим ценовым максимумам, и на границе 3500 долларов располагается сильное сопротивление, преодоление которого потребует дополнительных драйверов. И помощь в этом может оказывать слабость доллара. "Индекс DXY часто опускается ниже 100 пунктов, а политика текущей администрации часто повышает уровень неопределенности. В связи с этим могут наблюдаться оттоки средств из инструментов, связанных с США", - добавил он. Эскалация военных конфликтов с потенциальной ядерной угрозой - значимый фактор для роста спроса на защитные активы, в том числе и золото, объяснил эксперт. Важное условие для увеличения цен на драгметалл - дальнейший рост неопределенности и обострение ситуации, многое зависит от внешних сдерживающих факторов. Если же накала не будет, то вероятна краткосрочная консолидация ниже 3500 долларов с постепенным откатом к 3300 долларам, заключил Смирнов.

https://ria.ru/20250617/neft-2023242320.html

https://ria.ru/20250602/zoloto-2020505085.html

https://ria.ru/20250614/zoloto-2022228244.html

иран

израиль

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, иран, израиль, ближний восток, андрей смирнов, бкс мир инвестиций, корпус стражей исламской революции, война израиля и ирана: последние новости о конфликте