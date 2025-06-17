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Эксперт: золото может подорожать за счет эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.06.2025
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06:14 17.06.2025 (обновлено: 06:15 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/zoloto-2023248175.html
Эксперт: золото может подорожать за счет эскалации на Ближнем Востоке
Эксперт: золото может подорожать за счет эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.06.2025
Эксперт: золото может подорожать за счет эскалации на Ближнем Востоке
Мировые цены на золото может преодолеть круглую отметку в 3500 долларов за тройскую унцию в ближайшие дни, а при дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T06:14:00+03:00
2025-06-17T06:15:00+03:00
экономика
иран
израиль
ближний восток
андрей смирнов
бкс мир инвестиций
корпус стражей исламской революции
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мировые цены на золото может преодолеть круглую отметку в 3500 долларов за тройскую унцию в ближайшие дни, а при дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и Израилем в перспективе его стоимость может дойти и до рекордных 3700 долларов, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. В пятницу армия Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальной неопределенности. И по итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал более чем на 3%. К вечеру понедельника котировки несколько скорректировались, находясь в районе 3450 долларов за унцию. При этом ранее, в конце апреля, золото впервые в истории дорожало выше 3500 долларов за унцию. "Фундаментально золото может преодолеть 3500 долларов в ближайшие дни, если начнется обострение по линии ядерного оружия; вмешательство соседей в вооруженный конфликт; даже ужесточение словесной перепалки... Если ситуация накалится еще сильнее, то пробой 3500 будет почти неизбежен. Основными ориентирами роста выступят круглые уровни 3600, затем 3700", - считает Смирнов. Пока же, по словам Смирнова, золото близко к историческим ценовым максимумам, и на границе 3500 долларов располагается сильное сопротивление, преодоление которого потребует дополнительных драйверов. И помощь в этом может оказывать слабость доллара. "Индекс DXY часто опускается ниже 100 пунктов, а политика текущей администрации часто повышает уровень неопределенности. В связи с этим могут наблюдаться оттоки средств из инструментов, связанных с США", - добавил он. Эскалация военных конфликтов с потенциальной ядерной угрозой - значимый фактор для роста спроса на защитные активы, в том числе и золото, объяснил эксперт. Важное условие для увеличения цен на драгметалл - дальнейший рост неопределенности и обострение ситуации, многое зависит от внешних сдерживающих факторов. Если же накала не будет, то вероятна краткосрочная консолидация ниже 3500 долларов с постепенным откатом к 3300 долларам, заключил Смирнов.
https://ria.ru/20250617/neft-2023242320.html
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экономика, иран, израиль, ближний восток, андрей смирнов, бкс мир инвестиций, корпус стражей исламской революции, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Экономика, Иран, Израиль, Ближний Восток, Андрей Смирнов, БКС Мир инвестиций, Корпус стражей исламской революции, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Эксперт: золото может подорожать за счет эскалации на Ближнем Востоке

Смирнов: золото может подорожать до $3700 за унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков
Производство золотых слитков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Производство золотых слитков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мировые цены на золото может преодолеть круглую отметку в 3500 долларов за тройскую унцию в ближайшие дни, а при дальнейшей эскалации конфликта между Ираном и Израилем в перспективе его стоимость может дойти и до рекордных 3700 долларов, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
В пятницу армия Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
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Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальной неопределенности. И по итогам прошлой недели драгоценный металл подорожал более чем на 3%. К вечеру понедельника котировки несколько скорректировались, находясь в районе 3450 долларов за унцию. При этом ранее, в конце апреля, золото впервые в истории дорожало выше 3500 долларов за унцию.
"Фундаментально золото может преодолеть 3500 долларов в ближайшие дни, если начнется обострение по линии ядерного оружия; вмешательство соседей в вооруженный конфликт; даже ужесточение словесной перепалки... Если ситуация накалится еще сильнее, то пробой 3500 будет почти неизбежен. Основными ориентирами роста выступят круглые уровни 3600, затем 3700", - считает Смирнов.
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Пока же, по словам Смирнова, золото близко к историческим ценовым максимумам, и на границе 3500 долларов располагается сильное сопротивление, преодоление которого потребует дополнительных драйверов. И помощь в этом может оказывать слабость доллара.
"Индекс DXY часто опускается ниже 100 пунктов, а политика текущей администрации часто повышает уровень неопределенности. В связи с этим могут наблюдаться оттоки средств из инструментов, связанных с США", - добавил он.
Эскалация военных конфликтов с потенциальной ядерной угрозой - значимый фактор для роста спроса на защитные активы, в том числе и золото, объяснил эксперт. Важное условие для увеличения цен на драгметалл - дальнейший рост неопределенности и обострение ситуации, многое зависит от внешних сдерживающих факторов.
Если же накала не будет, то вероятна краткосрочная консолидация ниже 3500 долларов с постепенным откатом к 3300 долларам, заключил Смирнов.
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ЭкономикаИранИзраильБлижний ВостокАндрей СмирновБКС Мир инвестицийКорпус стражей исламской революцииВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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