https://ria.ru/20250617/zhestyannikov-2023339506.html

Жестянников: туризм — одна из важнейших точек развития Белозерского округа

Жестянников: туризм — одна из важнейших точек развития Белозерского округа - РИА Новости, 17.06.2025

Жестянников: туризм — одна из важнейших точек развития Белозерского округа

Туристический кластер – одна из важнейших точек развития Белозерского округа, сообщил председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:02:00+03:00

2025-06-17T15:02:00+03:00

2025-06-17T15:02:00+03:00

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

туризм

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Туристический кластер – одна из важнейших точек развития Белозерского округа, сообщил председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников по итогам совещания по развитию туризма. В обсуждении приняли участие министр туризма и международных связей Вологодской области Светлана Пахнина, представители администрации Белозерского округа и предприниматели Вологодчины. Жестянников отметил, что видны первые позитивные шаги, так как реализуется проект "Белоозеро. Мозаика Севера", ведется благоустройство ключевых территорий — сквер им. С. Орлова, парк культуры, городские бульвары, создается событийный календарь. Белозерский колледж готовит специалистов в рамках проекта "Школа вологодских поваров", и заключено соглашение с Корпорацией развития Вологодской области. На данный момент по количеству туристов округ занимает девятое место. Ежегодно сюда приезжают порядка 8 тысяч туристов. В среднем, загрузка территории составляет 40%. Основной турпоток приходится на летний период. Однако, по словам Жестянникова, этого недостаточно, чтобы двигаться с нужной скоростью. Желающие инвестировать в туристические проекты есть, но работа движется с ними вяло. Вопрос, прежде всего, к муниципальной команде. Нужна перезагрузка подходов. Администрации округа необходимо активнее включаться в работу: формировать понятные предложения, сопровождать инвесторов, искать новые формы сотрудничества с бизнесом. Туризм — это экономика, и здесь важна четкая система, указал спикер Заксобрания. "Мы, со своей стороны, подключаемся и на законодательном уровне. Так, в Государственной Думе в первом чтении прошел наш законопроект, который позволит привлекать к работе экскурсоводами студентов — обучающихся по специальностям в сфере туризма. Закон также даст таким студентам право проходить аттестацию", — написал Жестянников на странице в соцсети "ВКонтакте". По его мнению, это не просто кадровый резерв — это молодежь, которая может стать настоящими амбассадорами региона: экскурсоводами, консультантами, организаторами. Молодые люди из профильных колледжей должны быть вовлечены в туристическое движение — это не только работа, но и способ сохранить и передать знание о своей земле. Кроме того, сейчас идет подготовка законопроекта по поддержке ремесленников. "Правительство и областной парламент готовы поддерживать такие инициативы. Но все должно начинаться с территории. Именно от округа должна исходить энергия и инициативность", — отметил председатель Заксобрания, его слова приводит пресс-служба облпарламента. Он подытожил, что задача поставлена. Белозерск — часть единого туристического маршрута Русского Севера. Для этого требуется работа каждого уровня власти и участие всех: от депутатов и администрации до предпринимателей и студентов. Потенциал есть — время действовать, указал Жестянников.

https://ria.ru/20250614/husnullin-2022749626.html

https://ria.ru/20250613/vologodchina-2022657250.html

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вологодская область, сергей жестянников, туризм