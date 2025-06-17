https://ria.ru/20250617/zhestyannikov-2023312010.html

Жестянников: задача Белозерского округа — мобилизация собственных ресурсов

Жестянников: задача Белозерского округа — мобилизация собственных ресурсов - РИА Новости, 17.06.2025

Жестянников: задача Белозерского округа — мобилизация собственных ресурсов

Важная задача для Белозерского округа — мобилизация собственных ресурсов, отметил председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:11:00+03:00

2025-06-17T13:11:00+03:00

2025-06-17T13:11:00+03:00

вологодская область

жкх

сергей жестянников

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Важная задача для Белозерского округа — мобилизация собственных ресурсов, отметил председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников по итогам совещания по социально-экономическому развитию муниципалитета. Он сообщил, что в округе на 82% выполняют поручения губернатора, территория находится в "зеленой зоне". Также зафиксировано активное участие в программах "Стратегии 2.0" — от массового спорта и поддержки молодых специалистов до газификации и благоустройства. Проходит комплексная работа в сфере образования, здравоохранения и культуры: капитальные ремонты школ, строительство нового Дома культуры, модернизация больницы, закупка оборудования. Помимо этого, идет развитие инфраструктуры и благоустройства — "Городские бульвары", сквер им. Орлова, спортивные площадки, ремонт улиц, модернизация водопроводов и канализации. Однако есть ряд направлений, по которым требуется мобилизовать усилия. Например, поручения губернатора по газификации, ремонту набережной, строительству легкоатлетического манежа и автовокзала остаются неисполненными, и существует потребность в более активной работе по возвращению молодежи, созданию рабочих мест, модернизации транспортной и социальной инфраструктуры в селах. Более того, на повестке дня все еще остаются вопросы наполнения бюджета, поиска дополнительных источников финансирования и активного участия в федеральных, региональных программах и грантах. Жестянников подчеркнул, что на совещании уже определен план действий местных властей по оптимизации доходной части, благодаря которому округ уже в этом году планирует привлечь дополнительно 40 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на решение приоритетных задач, о которых говорят жители муниципалитета. "Кроме того, рекомендовал округу усилить работу по включению объектов округа в федеральные и областные программы — особенно в сфере водоснабжения, газификации и транспортной инфраструктуры, а также усилить роль муниципальных депутатов в мониторинге реализации всех проектов — от "Народного бюджета" до поручений губернатора", — написал спикер Заксобрания на странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, Белозерский округ показывает хорошую динамику. Но важно не снижать темп и использовать каждую возможность, чтобы превратить округ в территорию устойчивого и современного развития.

https://ria.ru/20250613/khusnullin-2022708906.html

https://ria.ru/20250613/vologodchina-2022657250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, сергей жестянников