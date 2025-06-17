https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023350371.html

"Это конец". В Киеве сделали шокирующее заявление о Зеленском

"Это конец". В Киеве сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 17.06.2025

"Это конец". В Киеве сделали шокирующее заявление о Зеленском

Срыв встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским говорит о том, что глава киевского режима оказался на обочине мировой политики, написал в... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:58:00+03:00

2025-06-17T15:58:00+03:00

2025-06-17T15:58:00+03:00

в мире

сша

гаага

киев

дональд трамп

владимир зеленский

александр дубинский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018200973_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_e9c8e205d82b452bf0c7739922f24172.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Срыв встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским говорит о том, что глава киевского режима оказался на обочине мировой политики, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Последняя надежда на саммит НАТО в Гааге, где также должен быть Трамп. Если и там встреча не сложится — то можно в Киев не возвращаться. Это будет конец", — написал он.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Дональд Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного".Как пишет пишет Die Presse, встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Канаде сорвалась. Глава киевского режима планировал снова просить у американского лидера пакет вооружений для Украины.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге.

https://ria.ru/20250617/tramp-2023349500.html

https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023266815.html

сша

гаага

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, гаага, киев, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, нато, верховная рада украины, g7, война израиля и ирана: последние новости о конфликте