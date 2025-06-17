https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023287396.html

В Британии заметили неожиданную деталь в словах Зеленского об Одессе

В Британии заметили неожиданную деталь в словах Зеленского об Одессе - РИА Новости, 17.06.2025

В Британии заметили неожиданную деталь в словах Зеленского об Одессе

Слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы собирается захватить Одессу, указывают на то, что глава киевского режима сильно нервничает, заявил британский РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:19:00+03:00

2025-06-17T11:19:00+03:00

2025-06-17T13:34:00+03:00

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы собирается захватить Одессу, указывают на то, что глава киевского режима сильно нервничает, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Зеленский говорит, что русские идут за Одессой. <...> У него появляются признаки паники", — сказал аналитик.По его словам, Зеленский до сих пор был оторван от реального положения дел на фронте, но теперь ему приходится принимать во внимание ситуацию на поле боя.В мае Минобороны России сообщало о групповом ударе ВС России по порту Одессы, где находилось сто контейнеров с комплектующими для безэкипажных катеров, беспилотники и боеприпасы. Подполье также информировало об ударе по авиабазе ВСУ в Одесской области.

https://ria.ru/20250617/ukraina-2023259228.html

одесса

одесская область

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