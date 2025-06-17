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В Британии заметили неожиданную деталь в словах Зеленского об Одессе - РИА Новости, 17.06.2025
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11:19 17.06.2025 (обновлено: 13:34 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023287396.html
В Британии заметили неожиданную деталь в словах Зеленского об Одессе
В Британии заметили неожиданную деталь в словах Зеленского об Одессе - РИА Новости, 17.06.2025
В Британии заметили неожиданную деталь в словах Зеленского об Одессе
Слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы собирается захватить Одессу, указывают на то, что глава киевского режима сильно нервничает, заявил британский РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:19:00+03:00
2025-06-17T13:34:00+03:00
вооруженные силы украины
владимир зеленский
одесса
одесская область
александр меркурис
россия
в мире
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы собирается захватить Одессу, указывают на то, что глава киевского режима сильно нервничает, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Зеленский говорит, что русские идут за Одессой. &lt;...&gt; У него появляются признаки паники", — сказал аналитик.По его словам, Зеленский до сих пор был оторван от реального положения дел на фронте, но теперь ему приходится принимать во внимание ситуацию на поле боя.В мае Минобороны России сообщало о групповом ударе ВС России по порту Одессы, где находилось сто контейнеров с комплектующими для безэкипажных катеров, беспилотники и боеприпасы. Подполье также информировало об ударе по авиабазе ВСУ в Одесской области.
https://ria.ru/20250617/ukraina-2023259228.html
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вооруженные силы украины, владимир зеленский, одесса, одесская область, александр меркурис, россия, в мире
Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Одесса, Одесская область, Александр Меркурис, Россия, В мире
В Британии заметили неожиданную деталь в словах Зеленского об Одессе

Меркурис: слова Зеленского о планах РФ по Одессе показывают, что он паникует

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о том, что Россия якобы собирается захватить Одессу, указывают на то, что глава киевского режима сильно нервничает, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Зеленский говорит, что русские идут за Одессой. <...> У него появляются признаки паники", — сказал аналитик.
По его словам, Зеленский до сих пор был оторван от реального положения дел на фронте, но теперь ему приходится принимать во внимание ситуацию на поле боя.
В мае Минобороны России сообщало о групповом ударе ВС России по порту Одессы, где находилось сто контейнеров с комплектующими для безэкипажных катеров, беспилотники и боеприпасы. Подполье также информировало об ударе по авиабазе ВСУ в Одесской области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
WSJ раскрыла, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие
08:51
 
Вооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийОдессаОдесская областьАлександр МеркурисРоссияВ мире
 
 
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