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СМИ: Зеленский пойдет на отчаянный шаг из-за конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 17.06.2025
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09:47 17.06.2025 (обновлено: 15:25 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023266815.html
СМИ: Зеленский пойдет на отчаянный шаг из-за конфликта Ирана и Израиля
СМИ: Зеленский пойдет на отчаянный шаг из-за конфликта Ирана и Израиля - РИА Новости, 17.06.2025
СМИ: Зеленский пойдет на отчаянный шаг из-за конфликта Ирана и Израиля
Боевые действия между Ираном и Израилем заставят Владимира Зеленского честно вести переговоры с Россией по Украине, пишет каирский исследователь экономики Ахмед РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:47:00+03:00
2025-06-17T15:25:00+03:00
в мире
украина
ближний восток
иран
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
брикс
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Боевые действия между Ираном и Израилем заставят Владимира Зеленского честно вести переговоры с Россией по Украине, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.&quot;Если учитывать то, что Зеленский не желает вести добросовестные переговоры с Москвой о заключении мирного договора, ему, возможно, все равно придется на это пойти, поскольку внимание Вашингтона переключается на Ближний Восток, а европейцы не смогут заменить американскую финансовую и военную мощь&quot;, — говорится в публикации.Обозреватель также указал, что военная операция Израиля против Ирана обернется катастрофой для киевского режима, поскольку российские силы продолжают освобождать все больше территорий.Накануне британская газета Telegraph писала, что Украина лишилась самого богатого и могущественного союзника, после того как Соединенные Штаты сократили поставки военной помощи ВСУ.На минувшей неделе Зеленский в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.Кроме того, как сообщила газета The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО американским военным, находящимся на Ближнем Востоке. При этом изначально их должны были передать Украине. Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что министр обороны назвал это неотложной задачей, отмечается в статье.
https://ria.ru/20250617/ukraina-2023259611.html
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в мире, украина, ближний восток, иран, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, брикс, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Украина, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, БРИКС, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: Зеленский пойдет на отчаянный шаг из-за конфликта Ирана и Израиля

IB: конфликт Ирана и Израиля вынудит Зеленского честно вести переговоры

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Боевые действия между Ираном и Израилем заставят Владимира Зеленского честно вести переговоры с Россией по Украине, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.
«

"Если учитывать то, что Зеленский не желает вести добросовестные переговоры с Москвой о заключении мирного договора, ему, возможно, все равно придется на это пойти, поскольку внимание Вашингтона переключается на Ближний Восток, а европейцы не смогут заменить американскую финансовую и военную мощь", — говорится в публикации.

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Обозреватель также указал, что военная операция Израиля против Ирана обернется катастрофой для киевского режима, поскольку российские силы продолжают освобождать все больше территорий.
Накануне британская газета Telegraph писала, что Украина лишилась самого богатого и могущественного союзника, после того как Соединенные Штаты сократили поставки военной помощи ВСУ.
На минувшей неделе Зеленский в интервью ABC пожаловался, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначавшихся ВСУ.
Кроме того, как сообщила газета The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для систем ПВО американским военным, находящимся на Ближнем Востоке. При этом изначально их должны были передать Украине. Пентагон "без лишнего шума" уведомил комитет сената по вооруженным силам о том, что министр обороны назвал это неотложной задачей, отмечается в статье.
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В миреУкраинаБлижний ВостокИранДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныБРИКСМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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