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Вице-канцлер Австрии дал Зеленскому необычный совет - РИА Новости, 17.06.2025
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02:15 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023235804.html
Вице-канцлер Австрии дал Зеленскому необычный совет
Вице-канцлер Австрии дал Зеленскому необычный совет - РИА Новости, 17.06.2025
Вице-канцлер Австрии дал Зеленскому необычный совет
Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер предложил Владимиру Зеленскому выбрать Австрию в качестве места для новых мирных переговоров с Россией, пишет австрийское... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T02:15:00+03:00
2025-06-17T02:15:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер предложил Владимиру Зеленскому выбрать Австрию в качестве места для новых мирных переговоров с Россией, пишет австрийское издание EXXpress."Как нейтральная страна, Австрия была бы идеальным местом для мирных переговоров между Россией и Украиной", — сказал он.Вице-канцлер пояснил, что Вена имеет давнюю традицию дипломатических отношений, и "мы (Австрийцы — Прим. Ред.) должны ее развивать". При этом он напомнил, что в Вене находится штаб-квартира ООН в Европе."Поэтому мы убеждены, что все, что способствует укреплению взаимного доверия, должно быть сделано", — резюмировал политик.Зеленский в понедельник вместе со своей супругой прибыл с официальным визитом в Вену. У него состоялись переговоры с президентом Австрии, также в его графике встреча с канцлером республики. Это первый визит Зеленского в Австрию с начала российской СВО.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет.
https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023204621.html
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в мире, австрия, россия, вена, владимир зеленский, оон
В мире, Австрия, Россия, Вена, Владимир Зеленский, ООН
Вице-канцлер Австрии дал Зеленскому необычный совет

Вице-канцлер Австрии Баблер предложил Зеленскому новое место для переговоров

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер предложил Владимиру Зеленскому выбрать Австрию в качестве места для новых мирных переговоров с Россией, пишет австрийское издание EXXpress.
"Как нейтральная страна, Австрия была бы идеальным местом для мирных переговоров между Россией и Украиной", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Австрийские правые потребовали разъяснений по визиту Зеленского в Вену
Вчера, 20:12
Вице-канцлер пояснил, что Вена имеет давнюю традицию дипломатических отношений, и "мы (Австрийцы — Прим. Ред.) должны ее развивать". При этом он напомнил, что в Вене находится штаб-квартира ООН в Европе.
"Поэтому мы убеждены, что все, что способствует укреплению взаимного доверия, должно быть сделано", — резюмировал политик.
Зеленский в понедельник вместе со своей супругой прибыл с официальным визитом в Вену. У него состоялись переговоры с президентом Австрии, также в его графике встреча с канцлером республики. Это первый визит Зеленского в Австрию с начала российской СВО.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет.
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