https://ria.ru/20250617/zdorove-2023341014.html

Рывок здравоохранения Петербурга: новые онкоцентры и лучшие детбольницы

Рывок здравоохранения Петербурга: новые онкоцентры и лучшие детбольницы - РИА Новости, 17.06.2025

Рывок здравоохранения Петербурга: новые онкоцентры и лучшие детбольницы

В Северной столице подвели итоги пятилетней работы по развитию здравоохранения. Бюджет программы медпомощи региона вырос на 29 миллиардов рублей по сравнению с... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:16:00+03:00

2025-06-17T18:16:00+03:00

2025-06-17T18:16:00+03:00

санкт-петербург

александр беглов

здоровье - общество

онкология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023357847_0:107:2822:1694_1920x0_80_0_0_fb9a40f169e1a972bfed3ec71b1e23ca.jpg

В Северной столице подвели итоги пятилетней работы по развитию здравоохранения. Бюджет программы медпомощи региона вырос на 29 миллиардов рублей по сравнению с 2024 годом и в 2025-м составил 281 миллиард рублей. Но для жителей важнее другое: открытие новых больниц, сокращение времени ожидания медпомощи, расширение списка бесплатных лекарств для льготников, в общем – доступность качественной медпомощи и возможность поправить здоровье по ОМС. Подробнее об этом – в материале РИА Новости.Губернатор Александр Беглов отметил, что за последние годы здравоохранение Санкт-Петербурга добилось нового качества по всем направлениям работы. С 2019 по 2024 год открылись 64 новых амбулаторно-поликлинических подразделения: 17 поликлиник – детских, взрослых, стоматологических и 47 подразделений, в том числе офисы и кабинеты врачей общей практики в новых жилых комплексах. По программе модернизации первичного звена за счет федерального и городского бюджетов отремонтированы 87 учреждений."Наш город за последние годы существенно сократил кадровый дефицит в городских учреждениях здравоохранения и медицинских организациях. Мы сделали это, прежде всего, благодаря выполнению регионального проекта “Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами”, завершившегося в 2024 году. Все его показатели достигнуты нами в полном объеме", – прокомментировал Беглов.Петербургские медицинские организации амбулаторного звена укомплектованы средними медработниками на 96% (при плановом показателе 95%), врачами – на 94,5% (при плане 88,8%). Общее число врачей, работающих в государственных медицинских организациях, превысило 38 тысяч человек при плане на 2024 год 33,6 тысячи."Выполнение нацпроекта по обеспечению кадрами отрасли здравоохранения позволило нашему городу улучшить доступность, качество медицинской помощи и комфортность условий ее оказания. В результате повысился уровень удовлетворенности петербуржцев медицинской помощью", – подчеркнул губернатор Петербурга.Он напомнил, что с 2025 года в Санкт-Петербурге стартовал новый региональный проект "Медицинские кадры", его цель – повышение уровня обеспеченности населения города врачами и средними медицинскими работниками в медорганизациях. Для его выполнения построят новый современный медицинский колледж с городским аккредитационным центром. Он должен начать работу до 2029 года.Болезни сердца: борьба по всем фронтамСердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), в том числе инфаркты и инсульты, лидируют в списке смертельно опасных во всем мире.В Петербурге на базе 21 стационара создана сеть региональных сосудистых центров и первичных отделений для помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). В 2021 году открылся второй центр профилактики инсультов, в 2022 – создан регистр пациентов, перенесших ОНМК. Также идет строительство нового корпуса 15-й горбольницы для центра критических состояний.По данным правительства региона, с 2019 года в профильные медучреждения города поставлено более 100 единиц медицинского оборудования. Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств (внутрисосудистые операции под контролем рентгена – ред.) за 2023 год составило без малого 14,5 тысяч – при плановом показателе 13 тысяч операций в год.Благодаря усилиям на всех участках борьбы со смертностью от ССЗ по итогам того же 2023 года Петербургу удалось снизить ее до 542,9 случая на 100 тысяч населения, что меньше среднего значения по России – 556,7 случая. Для сравнения, в 2018 году смертность от ССЗ составляла 636,4 случая на 100 тысяч населения. То есть цифры говорят сами за себя.Новые подходы к лечению онкологииНе меньше внимания в Северной столице уделяют лечению онкобольных. Здесь также отмечается рост положительных показателей.По данным губернатора, Санкт‑Петербург стал первым городом в мире, где все дети, нуждающиеся в протонной терапии, получили ее по ОМС, что помогло спасти больше жизней юных пациентов. За последние два года выявление онкопатологий на ранних стадиях выросло до 60%. Создана сеть из 20 центров амбулаторной помощи онкобольным. Суперсовременным оборудованием оснащены четыре флагманских петербургских онкоцентра.В феврале в онкоцентре имени Напалкова в поселке Песочный установили линейный ускоритель TRUEBEAM. Как отметил Беглов, устройство позволяет применять более точные, сложные и современные технологии, которые намного сократят процесс лечения."Это событие очень важное не только для нашего центра и для города, а, может быть, и для страны, потому что, когда поступает оборудование такого уровня, такого качества, конечно, это сказывается, в конце концов, и на тех результатах, который ждет от нас правительство страны и президент. И несомненно, это изменит ситуацию в городе. Я хочу сказать, что лучевая терапия является неотъемлемым компонентом лечения онкологических больных и есть такая статистика, что примерно 80% всех онкологических больных на том или ином этапе нуждаются в проведении лучевой терапии", – заявил директор онкологического центра Владимир Моисеенко.В 2024 году на льготные лекарства для онкобольных выделено 7,8 миллиарда рублей, благодаря чему в 3,5 раза выросла обеспеченность льготными препаратами. А по сравнению с 2019 годом финансирование на закупку лекарств для таких пациентов выросло более чем в семь раз.В 2025 году власти Петербурга в реализации программы по борьбе с раком намерены сделать акцент на новом направлении медицины – тераностике, в частности – радионуклидных методах диагностики и лечения, для этих целей в медучреждения города запланирована поставка нового оборудования.В числе флагманов борьбы с онкологией в Петербурге – Центр амбулаторной онкологической помощи на Ремесленной улице, онкоцентр имени Напалкова – профильный стационар, а также готовящийся к открытию онкоцентр нового поколения Медицинского института имени С. Березина. По словам губернатора, это лучший медцентр страны в протонной терапии, ядерной медицине, молекулярной диагностике. На его базе построен новый 12-этажный корпус, и в следующем году он начнет прием пациентов с онкологией – прежде всего, детей.Лечение детей – под патронатом градоначальникаПод личным контролем главы города реализуется и программа развития детского здравоохранения Петербурга. Она направлена на максимальное снижение детской смертности, раннюю диагностику заболеваний для оперативного лечения, контроль здоровья за счет диспансеризации и профилактики заболеваний, а также на создание единой инфраструктуры.Большое внимание уделяется высокотехнологичному лечению детских болезней. Одним из лучших и наиболее технически оснащенных учреждений здравоохранения не только в Петербурге, но и в стране признан Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (бывшая детская больница №1 – ред.)."Сегодня центр может единовременно принять почти 700 детей. С 2021 года идет его активная модернизация. Здесь очень сильный персонал, врачи выполняют сложнейшие операции. Создана крупнейшая в стране служба реанимации и интенсивной терапии новорожденных, уникальный детский кардиоцентр, где ежегодно проводится 500 сложнейших операций на сердце, по последнему слову техники оборудованы отделения онкогематологии и диализа. И здесь же находится одно из лучших ожоговых отделений в СЗФО", – отмечал ранее губернатор Петербурга.Кроме того, в городе на Неве, по данным комитета по здравоохранению, создана единственная в стране система охраны репродуктивного здоровья подростков.Помощь в появлении на светВрачи региона развивают опыт по ведению беременных пациенток, которые пережили трансплантацию органов. Завкафедрой радиологии и хирургических технологий ПСПбГМУ, научный руководитель Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова Дмитрий Гранов рассказал, что в Санкт-Петербурге живут десять женщин, которые родили здоровых детей.Один из случаев произошел в июне. Так, женщина, которой в 2006 году пересадили печень, родила здоровую дочь. С момента трансплантации органа петербурженка принимает препараты, препятствующие отторжению донорского органа, однако мастерство и профессионализм врачей позволили рассчитать такую дозу иммуносупрессоров, которая позволила ей стать матерью три раза. В администрации Петербурга отметили, что такой случай зафиксирован впервые в истории мировой медицины."Профессионализм петербургских врачей настолько высок, что они смогли сотворить настоящее чудо – так точно рассчитать дозировку лекарств, чтобы не допустить отторжения пересаженного органа у мамы и одновременно – их негативного влияния на здоровье ребенка. Сейчас мама и ее новорожденная дочка чувствуют себя хорошо, а в нашем городе стало на одну многодетную семью больше", – отметил губернатор Санкт-Петербурга.Девочка появилась на свет при помощи кесарева сечения. Операцию провел руководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Виталий Беженарь.Новая медицина для "серебряного возраста"Среди приоритетов петербургского здравоохранения – забота о пожилых людях. Диспансеризация и профосмотры этой категории жителей не менее важны, чем диагностика здоровья молодежи.В рамках масштабного проекта "Старшее поколение" в Петербурге регулярно модернизируют медучреждения, повышают квоты на востребованные у старшего поколения хирургические операции – например, по лечению катаракты. Город совершенствует систему долговременного ухода, развивает новые направления медицины.Одно из них – геронтостоматология. Такая специализация позволяет существенно улучшить качество жизни людей "серебряного возраста". Отделение стоматологии для пожилых открыто в петербургском госпитале для ветеранов войн, и оно пока единственное в стране.Кстати, город на Неве по праву считается флагманом российской гериатрии (раздел медицины о болезнях пожилых – ред.). Особое внимание местные специалисты уделяют изучению, профилактике и лечению болезней старческого возраста, в частности, деменции и одного из ее проявлений – болезни Альцгеймера. Городская гериатрическая служба, созданная в 1997 году, обслуживает до 70 тысяч пациентов в год. Количество амбулаторных посещений врачей-гериатров превышает 200 тысяч. Пять городских стационаров оказывают круглосуточную помощь по профилю "гериатрия".В долгу перед ветеранами СВООсобое внимание в Северной столице уделяют лечению ветеранов СВО, уволенных с военной службы. Это не только первичная медико-социальная помощь, профосмотры и диспансеризация, но и консультации с медицинским психологом, а также реабилитация и специализированная медпомощь после ранений.Власти Санкт-Петербурга задействовали инфраструктуру городского здравоохранения для лечения и реабилитации ветеранов СВО. Губернатор подчеркнул, что сегодня трансформеры дают Петербургу необходимый коечный фонд для оказания помощи участникам специальной военной операции."Эти корпуса используются, в том числе, для лечения бойцов СВО. Мы выстраиваем систему реабилитации и возвращения к мирной жизни наших героев. В прошлом году медицинскую помощь получили около 4 тысяч наших воинов и более 5600 членов их семей", – сказал Беглов.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, онкология