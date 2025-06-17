https://ria.ru/20250617/zapravschiki-2023169234.html

Эти самолеты просто так не отправляют: что задумали США на Ближнем Востоке

Эти самолеты просто так не отправляют: что задумали США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.06.2025

Эти самолеты просто так не отправляют: что задумали США на Ближнем Востоке

Американские Военно-воздушные силы перебросили в Европу более 30 самолетов-топливозаправщиков KC-135 и KC-46. Формально — для учений НАТО. Но скорее всего —... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:00:00+03:00

2025-06-17T08:00:00+03:00

2025-06-17T16:51:00+03:00

безопасность

сша

иран

израиль

биньямин нетаньяху

министерство обороны сша

f-15se

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Американские Военно-воздушные силы перебросили в Европу более 30 самолетов-топливозаправщиков KC-135 и KC-46. Формально — для учений НАТО. Но скорее всего — из-за взаимных ударов Израиля и Ирана. О том, что произойдет, если Вашингтон напрямую вмешается в конфликт, — в материале РИА Новости.Дозаправка в воздухеУ США мощнейшая воздушная армада: более 13 тысяч самолетов и вертолетов, не считая беспилотники. И Пентагон не стесняется задействовать их на полную катушку — именно авиация играет решающую роль в американских военных операциях по всему миру. Но боеспособность этой армады зависит от воздушных танкеров, необходимых для дозаправки в воздухе. В ВВС США их более 400.Переброска таких самолетов в определенный регион — первый разведпризнак того, что готовится что-то крупное. Просто так поднимать их в воздух никто бы не стал. Дело в том, что за десятилетия интенсивной эксплуатации они порядком поизносились. Средний возраст KC-135 Stratotanker — 52 года. По авиационным меркам это очень много. Большинство бортов, построенных с 1954-го по 1965-й, пора списывать в утиль. А тут отправили за океан сразу три десятка.Ради чего — пока неясно. Возможны два сценария. Первый — поддержка союзных ВВС. От Тель-Авива до Тегерана — более 1600 километров по прямой. Емкости топливных баков истребителей F-15 и F-16 для столь дальних вылетов недостаточно, а собственных воздушных танкеров у Израиля всего 14. Американцам вполне по силам организовать дозаправку в воздушном пространстве Ирака, Сирии или Иордании.Второй вариант — прямое участие США в конфликте. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху неоднократно просил Вашингтон об этом, однако ему пока отказывали.Морской фронтБелый дом сохраняет военное присутствие в девяти странах региона. От крупнейшей американской авиабазы на Ближнем Востоке Аль-Удейд в Катаре до столицы Ирана — менее тысячи километров. Кроме того, в Персидском заливе в настоящий момент находится ударная группировка во главе с авианосцами Carl Vinson и британским Prince of Wales. Nimitz спешит туда из Южно-Китайского моря.Три авианосца — это серьезная угроза для любого государства. Суммарно они несут почти 250 самолетов тактической авиации. Учитывая, что Израиль в первый же день конфликта сильно потрепал ПВО Ирана, отбиваться будет очень непросто. Не стоит забывать и о кораблях эскорта с крылатыми ракетами "Томагавк", способными наносить удары вглубь страны.Впрочем, легкой прогулкой такая операция не станет. Иран располагает достаточно многочисленным подводным флотом. В частности, есть 20 сверхмалых подводных лодок типа "Гадир", спроектированных специально для действий на мелководье Персидского залива. При водоизмещении 150 тонн и длине 30 метров субмарины отличаются высокой маневренностью и низким уровнем шума."Гадиры" вооружены двумя носовыми торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра. Попадание даже одной ниже ватерлинии вызовет заметный крен у авианосца, а этого достаточно, чтобы лишить его возможности отправлять и принимать самолеты, то есть выполнять свою основную функцию. Кроме того, через торпедные аппараты запускают противокорабельные ракеты Nasr-1 и более новые Jask-2, а также выставляют минные заграждения.Помимо ударов непосредственно по кораблям ВМС, Иран в состоянии бить и по американским базам в регионе. Для этого имеются баллистические и крылатые ракеты, а также дроны различных типов. Неизвестно, сколько их уже потратили на Израиль и сколько было уничтожено на земле авиацией Тель-Авива. Но вряд ли Тегеран выложил на стол все козыри.Без сухопутного вторженияО массовой переброске американских войск на ближневосточные базы ничего не слышно, значит, наземную операцию Пентагон не планирует. Все-таки подготовку к войне с седьмой по численности армией мира (610 тысяч штыков) нереально сохранить в тайне."У Белого дома есть свои счеты с иранским режимом — например, за пакости от йеменских хуситов, бенефициары которых всем очевидны, — отмечает в беседе с РИА Новости политолог-международник Виталий Арьков. — Вряд ли Вашингтон решится на сухопутную операцию: там очень не хотят цинковых гробов, а это в случае войны с Ираном неизбежно. Но удары по стратегическим объектам американскими ракетами морского и воздушного базирования вполне вероятны".Это и объекты иранской ядерной программы. Они расположены под землей и хорошо защищены от атак с воздуха. Израилю может банально не хватить ракет и бомб, чтобы гарантированно уничтожить их. На "контрольный выстрел" при таких раскладах способны только США.

https://ria.ru/20250615/ssha-2022916615.html

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