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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 17.06.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 210 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:32:00+03:00
2025-06-17T12:32:00+03:00
2025-06-17T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 210 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Купянск, Глущенково Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли за сутки до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 13 пикапов, уничтожены три склада боеприпасов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли до 210 военных в зоне действия "Запада"