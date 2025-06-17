https://ria.ru/20250617/zapad-2023301906.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 17.06.2025

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 210 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:32:00+03:00

2025-06-17T12:32:00+03:00

2025-06-17T12:46:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 210 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Купянск, Глущенково Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли за сутки до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 13 пикапов, уничтожены три склада боеприпасов.

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Варвара Скокшина

россия, украина