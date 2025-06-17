В Венгрии после ремонта открыли захоронение советских солдат
Посольство РФ в Венгрии открыло после ремонта захоронение 807 советских воинов
© РИА НовостиЗахоронение 807 советских воинов, погибших и умерших от ран в 1944-1945 годах, открылось после ремонта, проведенного посольством РФ, в венгерском городе Шимонторня
Захоронение 807 советских воинов, погибших и умерших от ран в 1944-1945 годах, открылось после ремонта, проведенного посольством РФ, в венгерском городе Шимонторня
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ШИМОНТОРНЯ (Венгрия), 17 июн - РИА Новости. Захоронение 807 советских воинов, погибших и умерших от ран в 1944-1945 годах, открылось после ремонта, проведенного посольством РФ, в венгерском городе Шимонторня, передает корреспондент РИА Новости.
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"Ремонт мемориала был приурочен к знаменательной дате - 80-летию Победы во Второй мировой войне и выполнен посольством Российской Федерации... В результате проходивших в этих местах ожесточенных оборонительных боев Красная Армия отбила последнее крупное наступление гитлеровцев и открыла себе путь для победного движения в направлении Австрии. Покоящиеся здесь советские солдаты и офицеры добились этого ценой своей жизни", - сказал на церемонии открытия посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
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Посол также выразил благодарность Военно-историческому институту и музею министерства обороны Венгрии за содействие в проведении ремонта захоронения.
Глава представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе Шерали Мамасолиев сообщил, что в братских могилах покоятся 807 советских воинов, погибших и умерших от ран в 1944-1945 годах, удалось увековечить имена 779 из них.
В церемонии возложения цветов и венков к обновленному обелиску приняли участие посольства России и Белоруссии в Венгрии, директор департамента по уходу за воинскими захоронениями и увековечению памяти погибших Военно-исторического института и музея минобороны Венгрии Геза Ковач, представители госкорпорации "Росатом", Общества венгеро-российской дружбы, венгерского отделения Императорского православного палестинского общества, а также сотрудники школы при посольстве РФ и российские соотечественники.
На территории захоронения сотрудники венгерского филиала АО "Атомстройэкспорт" в рамках акции "Сад памяти" высадили кусты магнолии к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе освобождения Венгрии погибли почти 200 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Всего на территории Венгрии находятся более тысячи советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, в них похоронено более 85 тысяч военнослужащих. Представительство Минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведет активную работу в рамках межправительственного соглашения. Как сообщил ранее глава военного представительства, его сотрудники за три года установили более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских воинов, более восьми тысяч из них было увековечено.
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