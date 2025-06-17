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В Венгрии после ремонта открыли захоронение советских солдат - РИА Новости, 17.06.2025
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16:41 17.06.2025 (обновлено: 18:30 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/zakhoronenie-2023364352.html
В Венгрии после ремонта открыли захоронение советских солдат
В Венгрии после ремонта открыли захоронение советских солдат - РИА Новости, 17.06.2025
В Венгрии после ремонта открыли захоронение советских солдат
Захоронение 807 советских воинов, погибших и умерших от ран в 1944-1945 годах, открылось после ремонта, проведенного посольством РФ, в венгерском городе... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:41:00+03:00
2025-06-17T18:30:00+03:00
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ШИМОНТОРНЯ (Венгрия), 17 июн - РИА Новости. Захоронение 807 советских воинов, погибших и умерших от ран в 1944-1945 годах, открылось после ремонта, проведенного посольством РФ, в венгерском городе Шимонторня, передает корреспондент РИА Новости. "Ремонт мемориала был приурочен к знаменательной дате - 80-летию Победы во Второй мировой войне и выполнен посольством Российской Федерации... В результате проходивших в этих местах ожесточенных оборонительных боев Красная Армия отбила последнее крупное наступление гитлеровцев и открыла себе путь для победного движения в направлении Австрии. Покоящиеся здесь советские солдаты и офицеры добились этого ценой своей жизни", - сказал на церемонии открытия посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Посол также выразил благодарность Военно-историческому институту и музею министерства обороны Венгрии за содействие в проведении ремонта захоронения. Глава представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе Шерали Мамасолиев сообщил, что в братских могилах покоятся 807 советских воинов, погибших и умерших от ран в 1944-1945 годах, удалось увековечить имена 779 из них. В церемонии возложения цветов и венков к обновленному обелиску приняли участие посольства России и Белоруссии в Венгрии, директор департамента по уходу за воинскими захоронениями и увековечению памяти погибших Военно-исторического института и музея минобороны Венгрии Геза Ковач, представители госкорпорации "Росатом", Общества венгеро-российской дружбы, венгерского отделения Императорского православного палестинского общества, а также сотрудники школы при посольстве РФ и российские соотечественники. На территории захоронения сотрудники венгерского филиала АО "Атомстройэкспорт" в рамках акции "Сад памяти" высадили кусты магнолии к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе освобождения Венгрии погибли почти 200 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Всего на территории Венгрии находятся более тысячи советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, в них похоронено более 85 тысяч военнослужащих. Представительство Минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведет активную работу в рамках межправительственного соглашения. Как сообщил ранее глава военного представительства, его сотрудники за три года установили более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских воинов, более восьми тысяч из них было увековечено.
https://ria.ru/20241029/vengriya-1980617731.html
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в мире, венгрия, россия, австрия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", императорское православное палестинское общество, атомстройэкспорт, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Венгрия, Россия, Австрия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Императорское православное палестинское общество, Атомстройэкспорт, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Венгрии после ремонта открыли захоронение советских солдат

Посольство РФ в Венгрии открыло после ремонта захоронение 807 советских воинов

© РИА НовостиЗахоронение 807 советских воинов, погибших и умерших от ран в 1944-1945 годах, открылось после ремонта, проведенного посольством РФ, в венгерском городе Шимонторня
Захоронение 807 советских воинов, погибших и умерших от ран в 1944-1945 годах, открылось после ремонта, проведенного посольством РФ, в венгерском городе Шимонторня - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости
Захоронение 807 советских воинов, погибших и умерших от ран в 1944-1945 годах, открылось после ремонта, проведенного посольством РФ, в венгерском городе Шимонторня
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ШИМОНТОРНЯ (Венгрия), 17 июн - РИА Новости. Захоронение 807 советских воинов, погибших и умерших от ран в 1944-1945 годах, открылось после ремонта, проведенного посольством РФ, в венгерском городе Шимонторня, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Ремонт мемориала был приурочен к знаменательной дате - 80-летию Победы во Второй мировой войне и выполнен посольством Российской Федерации... В результате проходивших в этих местах ожесточенных оборонительных боев Красная Армия отбила последнее крупное наступление гитлеровцев и открыла себе путь для победного движения в направлении Австрии. Покоящиеся здесь советские солдаты и офицеры добились этого ценой своей жизни", - сказал на церемонии открытия посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
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Посол также выразил благодарность Военно-историческому институту и музею министерства обороны Венгрии за содействие в проведении ремонта захоронения.
Глава представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе Шерали Мамасолиев сообщил, что в братских могилах покоятся 807 советских воинов, погибших и умерших от ран в 1944-1945 годах, удалось увековечить имена 779 из них.
В церемонии возложения цветов и венков к обновленному обелиску приняли участие посольства России и Белоруссии в Венгрии, директор департамента по уходу за воинскими захоронениями и увековечению памяти погибших Военно-исторического института и музея минобороны Венгрии Геза Ковач, представители госкорпорации "Росатом", Общества венгеро-российской дружбы, венгерского отделения Императорского православного палестинского общества, а также сотрудники школы при посольстве РФ и российские соотечественники.
На территории захоронения сотрудники венгерского филиала АО "Атомстройэкспорт" в рамках акции "Сад памяти" высадили кусты магнолии к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе освобождения Венгрии погибли почти 200 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Всего на территории Венгрии находятся более тысячи советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, в них похоронено более 85 тысяч военнослужащих. Представительство Минобороны РФ по мемориальной работе в Венгрии ведет активную работу в рамках межправительственного соглашения. Как сообщил ранее глава военного представительства, его сотрудники за три года установили более 16 тысяч ранее неизвестных имен советских воинов, более восьми тысяч из них было увековечено.
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