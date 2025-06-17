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Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии - РИА Новости, 17.06.2025
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17:34 17.06.2025 (обновлено: 17:36 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/zakharova-2023380409.html
Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии
Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии - РИА Новости, 17.06.2025
Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что глава МИД Эстонии Маркус Цахна, пригрозивший войной РФ, плохо понимает, о чем... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:34:00+03:00
2025-06-17T17:36:00+03:00
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мария захарова
нато
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что глава МИД Эстонии Маркус Цахна, пригрозивший войной РФ, плохо понимает, о чем говорит."Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи", - сказала она."Кстати, и в Брюсселе таких деятелей всерьез не воспринимают - они нужны как шумные эффекты вдоль границы", - добавила Захарова.Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. По его словам, "новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию". Цахкна добавил, что на саммите НАТО, который пройдет в конце июня, члены альянса обсудят увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.
https://ria.ru/20250617/nato-2023379411.html
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эстония, в мире, россия, мария захарова, нато, брюссель
Эстония, В мире, Россия, Мария Захарова, НАТО, Брюссель
Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии

Захарова: угрожая войной, глава МИД Эстонии плохо понимает, о чем говорит

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что глава МИД Эстонии Маркус Цахна, пригрозивший войной РФ, плохо понимает, о чем говорит.
"Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи", - сказала она.
"Кстати, и в Брюсселе таких деятелей всерьез не воспринимают - они нужны как шумные эффекты вдоль границы", - добавила Захарова.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. По его словам, "новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию". Цахкна добавил, что на саммите НАТО, который пройдет в конце июня, члены альянса обсудят увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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ЭстонияВ миреРоссияМария ЗахароваНАТОБрюссель
 
 
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