https://ria.ru/20250617/zakharova-2023380409.html
Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии
Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии - РИА Новости, 17.06.2025
Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что глава МИД Эстонии Маркус Цахна, пригрозивший войной РФ, плохо понимает, о чем... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:34:00+03:00
2025-06-17T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что глава МИД Эстонии Маркус Цахна, пригрозивший войной РФ, плохо понимает, о чем говорит."Мне кажется, он плохо понимает, о чем говорит. Прячется за натовским логотипом, провокационно придумывая нелепые идеи", - сказала она."Кстати, и в Брюсселе таких деятелей всерьез не воспринимают - они нужны как шумные эффекты вдоль границы", - добавила Захарова.Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России войной. По его словам, "новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию". Цахкна добавил, что на саммите НАТО, который пройдет в конце июня, члены альянса обсудят увеличение оборонных бюджетов и новые варианты немедленного реагирования якобы в случае российского нападения.
https://ria.ru/20250617/nato-2023379411.html
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эстония, в мире, россия, мария захарова, нато, брюссель
Эстония, В мире, Россия, Мария Захарова, НАТО, Брюссель
Захарова ответила на угрозы главы МИД Эстонии
Захарова: угрожая войной, глава МИД Эстонии плохо понимает, о чем говорит