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Жителя Забайкалья осудили за участие в террористической организации

Жителя Забайкалья осудили за участие в террористической организации - РИА Новости, 17.06.2025

Жителя Забайкалья осудили за участие в террористической организации

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Забайкальского края к 11 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в тюрьме и в колонии строгого... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T05:33:00+03:00

2025-06-17T05:33:00+03:00

2025-06-17T06:28:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Забайкальского края к 11 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в тюрьме и в колонии строгого режима, за участие в деятельности террористической организации, сообщает суд. Как следует из приговора, мужчина, являясь приверженцем идеологии организации, признанной решением 2-го Западного окружного военного суда террористической, разделял и поддерживая ее взгляды и деятельность "на фоне испытываемой им политической ненависти и вражды по отношению к действующей на территории РФ государственной власти". Фигурант с помощью мессенджера Telegram установил контакт с представителем террористической организации и изъявил "желание в совершении действий, направленных на продолжение деятельности террористической организации путем осуществления публикаций в сети Интернет". Обвиняемый отправлял в мессенджерах своим знакомым сообщения о деятельности и лозунгах организации. Кроме того, он опубликовал в общедоступном сообществе в мессенджере Telegram комментарий, "содержащий призывы к насильственному свержению конституционного строя Российской Федерации", информирует суд. "Второй Восточный окружной военный суд... назначил Лаврентьеву наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части - в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев в сети Интернет, на срок два года", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале. Приговор в законную силу не вступил.В УФСБ России по Забайкальскому краю в свою очередь уточнили, что в отношении 37-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5, части 2 статьи 205.2 УК РФ (участие в деятельности террористической организации и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)."По заданию своих иностранных кураторов фигурант проводил в сети Интернет акции в связи с СВО", - отметили в УФСБ.

https://ria.ru/20250428/udmurtija-2013771339.html

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происшествия, забайкальский край, россия, telegram