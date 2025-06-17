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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 17.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:35:00+03:00
2025-06-17T12:35:00+03:00
2025-06-17T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Южная" группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Миньковка, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и три автомобиля. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и склад материальных средств.
https://ria.ru/20250617/ukraina-2023259611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 275 военных в зоне ответственности группировки "Юг"