https://ria.ru/20250617/yazyk-2023322319.html

Госдума приняла закон о защите русского языка

Госдума приняла закон о защите русского языка - РИА Новости, 17.06.2025

Госдума приняла закон о защите русского языка

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:50:00+03:00

2025-06-17T13:50:00+03:00

2025-06-17T14:59:00+03:00

госдума рф

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве.Он направлен на:Так, вывески, указатели и реклама должны быть написаны на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Допускается перевод на другие языки, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления. Жилым комплексам и микрорайонам теперь нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.Предусматривается внесение изменений в нормативные акты, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс. Из закона исключили:

https://ria.ru/20250611/mid-2022299920.html

https://ria.ru/20250610/ekazmen-2022130134.html

https://ria.ru/20250610/nato-2022059134.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество, россия