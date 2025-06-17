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Госдума приняла закон о защите русского языка - РИА Новости, 17.06.2025
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13:50 17.06.2025 (обновлено: 14:59 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/yazyk-2023322319.html
Госдума приняла закон о защите русского языка
Госдума приняла закон о защите русского языка - РИА Новости, 17.06.2025
Госдума приняла закон о защите русского языка
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве. РИА Новости, 17.06.2025
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2025-06-17T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве.Он направлен на:Так, вывески, указатели и реклама должны быть написаны на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Допускается перевод на другие языки, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления. Жилым комплексам и микрорайонам теперь нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.Предусматривается внесение изменений в нормативные акты, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс. Из закона исключили:
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
Госдума приняла закон о защите русского языка

Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве.
Он направлен на:
  • защиту русского языка как государственного;
  • снижение использования иностранных слов в публичном пространстве;
  • обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В МИД оценили слова генсека НАТО о необходимости учить русский язык
11 июня, 16:40
Так, вывески, указатели и реклама должны быть написаны на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Допускается перевод на другие языки, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.
Жилым комплексам и микрорайонам теперь нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.
Предусматривается внесение изменений в нормативные акты, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс.
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Из закона исключили:
  • статью, согласно которой сообщения в информационных программах государственных СМИ должны были бы транслироваться исключительно на русском языке, а также при необходимости на языках народов, проживающих в регионах.
  • запрет на использование иностранных слов в коммерческих обозначениях, в названиях торговых объектов и брендов, которые не являются официально зарегистрированными фирменными наименованиями.
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