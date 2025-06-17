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Госдума приняла закон о защите русского языка
Госдума приняла закон о защите русского языка - РИА Новости, 17.06.2025
Госдума приняла закон о защите русского языка
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:50:00+03:00
2025-06-17T13:50:00+03:00
2025-06-17T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве.Он направлен на:Так, вывески, указатели и реклама должны быть написаны на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Допускается перевод на другие языки, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления. Жилым комплексам и микрорайонам теперь нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.Предусматривается внесение изменений в нормативные акты, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс. Из закона исключили:
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https://ria.ru/20250610/ekazmen-2022130134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
Госдума приняла закон о защите русского языка
Госдума приняла закон о защите русского языка в публичном пространстве
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о защите русского языка в публичном пространстве.
- защиту русского языка как государственного;
- снижение использования иностранных слов в публичном пространстве;
- обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.
Так, вывески, указатели и реклама должны быть написаны на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Допускается перевод на другие языки, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.
Жилым комплексам и микрорайонам теперь нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.
Предусматривается внесение изменений в нормативные акты, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс.
- статью, согласно которой сообщения в информационных программах государственных СМИ должны были бы транслироваться исключительно на русском языке, а также при необходимости на языках народов, проживающих в регионах.
- запрет на использование иностранных слов в коммерческих обозначениях, в названиях торговых объектов и брендов, которые не являются официально зарегистрированными фирменными наименованиями.