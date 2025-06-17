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В Японии неожиданно отреагировали на новое заявление Трампа о России - РИА Новости, 17.06.2025
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21:17 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/yaponiya-2023425425.html
В Японии неожиданно отреагировали на новое заявление Трампа о России
В Японии неожиданно отреагировали на новое заявление Трампа о России - РИА Новости, 17.06.2025
В Японии неожиданно отреагировали на новое заявление Трампа о России
Читатели портала Yahoo News Japan неожиданно отреагировали на недавнее заявление президента США Дональда Трампа об ошибке "Большой восьмерки" (G8), исключившей... РИА Новости, 17.06.2025
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сша
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan неожиданно отреагировали на недавнее заявление президента США Дональда Трампа об ошибке "Большой восьмерки" (G8), исключившей Россию."Проблема лишь в том, что сам Дональд Трамп не слишком-то хорошо ладит с "Большой Семеркой", и все его рациональные предложения могут быть восприняты в штыки. У самого Трампа в стране сейчас полная неразбериха во внутренней и внешней экономике, в дипломатической сфере и сфере безопасности, поэтому необходимо тщательно взвешивать его слова и действия, которые отвлекают внимание международного сообщества от его проблем", — написал один из комментаторов."Времена меняются. Следует проявлять гибкость и подстроиться под ситуацию. Безусловно, Китай и Российская Федерация должны входить в состав "Большой Семерки", особенно если рассуждать с точки зрения глобальных рамок. Вот что там делают Италия и Канада — не очень понятно. В Евросоюзе слишком много стран для такой маленькой и малозначительной коалиции", — отметил другой."Если вы хотя бы раз побывали в Юго-Восточной Азии, Европе и Америке, то поймете, что исключать Китай и Российскую Федерацию из группы государств, где обсуждаются важные вопросы, абсолютно неразумно. Особенно учитывая размер ВВП этих стран, численность населения, территорию, культуру, экономический масштаб и влияние", —заключил читатель.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из G8 было большой ошибкой.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250617/iran-2023409079.html
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россия, сша, китай, дмитрий песков, дональд трамп, yahoo! inc., g8
Россия, США, Китай, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Yahoo! Inc., G8

В Японии неожиданно отреагировали на новое заявление Трампа о России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan неожиданно отреагировали на недавнее заявление президента США Дональда Трампа об ошибке "Большой восьмерки" (G8), исключившей Россию.
"Проблема лишь в том, что сам Дональд Трамп не слишком-то хорошо ладит с "Большой Семеркой", и все его рациональные предложения могут быть восприняты в штыки. У самого Трампа в стране сейчас полная неразбериха во внутренней и внешней экономике, в дипломатической сфере и сфере безопасности, поэтому необходимо тщательно взвешивать его слова и действия, которые отвлекают внимание международного сообщества от его проблем", — написал один из комментаторов.
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"Времена меняются. Следует проявлять гибкость и подстроиться под ситуацию. Безусловно, Китай и Российская Федерация должны входить в состав "Большой Семерки", особенно если рассуждать с точки зрения глобальных рамок. Вот что там делают Италия и Канада — не очень понятно. В Евросоюзе слишком много стран для такой маленькой и малозначительной коалиции", — отметил другой.
"Если вы хотя бы раз побывали в Юго-Восточной Азии, Европе и Америке, то поймете, что исключать Китай и Российскую Федерацию из группы государств, где обсуждаются важные вопросы, абсолютно неразумно. Особенно учитывая размер ВВП этих стран, численность населения, территорию, культуру, экономический масштаб и влияние", —заключил читатель.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле согласны со словами президента США Дональда Трампа о том, что исключение России из G8 было большой ошибкой.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияСШАКитайДмитрий ПесковДональд ТрампYahoo! Inc.G8
 
 
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