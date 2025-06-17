https://ria.ru/20250617/yaponiya-2023251495.html

МИД Японии призвал граждан отказаться от поездок в Иран

МИД Японии призвал граждан отказаться от поездок в Иран - РИА Новости, 17.06.2025

МИД Японии призвал граждан отказаться от поездок в Иран

МИД Японии на фоне продолжающихся атак со стороны Израиля установил для всей территории Ирана третий уровень опасности, что означает призыв отказаться от... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:16:00+03:00

2025-06-17T07:16:00+03:00

2025-06-17T07:16:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТОКИО, 17 июн – РИА Новости. МИД Японии на фоне продолжающихся атак со стороны Израиля установил для всей территории Ирана третий уровень опасности, что означает призыв отказаться от посещения данной страны. "После начала атаки Израиля на Иран 13 июня произошли взрывы во многих районах страны, включая столицу Тегеран. Ситуация становится все более напряженной. Официальные лица правительства Израиля, как сообщается, заявляют, что атаки на Иран будут продолжаться до тех пор, пока угроза не будет устранена, а также сообщается, что Иран осуществил атаки на Израиль в ответ на это нападение", - говорится в бюллетене МИД. В документе отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией уровень опасности для столицы Тегерана, города Чабахар в провинции Систан и Белуджистан и зоны свободной торговли вокруг города, а также провинции Керман и других районов будет повышен до 3. Таким образом, третий уровень опасности, что означает призыв избегать поездок, был установлен для всей территории Ирана. Также сохраняется четвертый уровень опасности, который означает рекомендацию к эвакуации, в районе границы с Пакистаном, а также у западной границы остана Керманшах и остана Илам. "Тех, кто уже находится в стране, просят принять меры для обеспечения собственной безопасности и рассмотреть возможность выезда из страны после проверки статуса коммерческих рейсов. Если пребывание в стране неизбежно, примите особые меры предосторожности, например, получайте самую свежую информацию из нескольких источников, а также примите достаточные меры безопасности", - отмечается в бюллетене японского МИД. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий наличие военной компоненты у его атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/kitay-2023243367.html

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), мид японии‎, война израиля и ирана: последние новости о конфликте