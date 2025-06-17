https://ria.ru/20250617/yamal-2023420756.html

Глава Ямала поблагодарил героев-первопроходцев за вклад в развитие региона

Глава Ямала поблагодарил героев-первопроходцев за вклад в развитие региона - РИА Новости, 17.06.2025

Глава Ямала поблагодарил героев-первопроходцев за вклад в развитие региона

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поблагодарил героев-первопроходцев за их неоценимый вклад в развитие региона, а также вручил им... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:42:00+03:00

2025-06-17T20:42:00+03:00

2025-06-17T20:42:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поблагодарил героев-первопроходцев за их неоценимый вклад в развитие региона, а также вручил им награды "За вклад в развитие Ямала" и "За заслуги перед Ямалом", сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Финальная торжественная встреча с ветеранами, приуроченная к юбилеям ямальских городов – Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска – прошла накануне в Санкт-Петербурге. Мероприятие под названием "От Ямала с любовью – связь времен и поколений" стало третьим по счету, ранее встречи прошли в Москве и Тюмени. В общей сложности на мероприятиях побывали 750 ямальских ветеранов. "На Ямале создается энергобезопасность всей России. Сегодня в каждом доме горит свет, тепло – потому что где-то на севере выходят на работу специалисты, обеспечивающие нефтегазодобычу. Наши города развивались комплексно: рядом с геологами, газовиками и нефтяниками шли строители, авиаторы, учителя, врачи. Они приехали из разных уголков страны, но создали единое северное братство – уникальную страницу отечественной истории. Благодарю за труд, каждый из вас внес огромный вклад в развитие Ямала", - приводятся в сообщении слова Артюхова. В рамках мероприятия семь ветеранов получили высокие награды – медали "За вклад в развитие Ямала" и "За заслуги перед Ямалом": заслуженный врач РФ Галина Гросулова, ветераны "Газпром добыча Уренгой" Татьяна Евтушенко и Владимир Семёнов, директор спортивной школы "Фаворит" Виктор Кудряшов, директор первой школы газовой столицы Ямала Валентина Гаран, глава Детской школы искусств Нового Уренгоя Татьяна Любимова и стоявший у истоков становления нефтяной отрасли региона Ревал Мухаметзянов.

https://ria.ru/20250609/veyp-2021782611.html

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ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)