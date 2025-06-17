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Глава Ямала поблагодарил героев-первопроходцев за вклад в развитие региона - РИА Новости, 17.06.2025
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:42 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/yamal-2023420756.html
Глава Ямала поблагодарил героев-первопроходцев за вклад в развитие региона
Глава Ямала поблагодарил героев-первопроходцев за вклад в развитие региона - РИА Новости, 17.06.2025
Глава Ямала поблагодарил героев-первопроходцев за вклад в развитие региона
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поблагодарил героев-первопроходцев за их неоценимый вклад в развитие региона, а также вручил им... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T20:42:00+03:00
2025-06-17T20:42:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поблагодарил героев-первопроходцев за их неоценимый вклад в развитие региона, а также вручил им награды "За вклад в развитие Ямала" и "За заслуги перед Ямалом", сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Финальная торжественная встреча с ветеранами, приуроченная к юбилеям ямальских городов – Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска – прошла накануне в Санкт-Петербурге. Мероприятие под названием "От Ямала с любовью – связь времен и поколений" стало третьим по счету, ранее встречи прошли в Москве и Тюмени. В общей сложности на мероприятиях побывали 750 ямальских ветеранов. "На Ямале создается энергобезопасность всей России. Сегодня в каждом доме горит свет, тепло – потому что где-то на севере выходят на работу специалисты, обеспечивающие нефтегазодобычу. Наши города развивались комплексно: рядом с геологами, газовиками и нефтяниками шли строители, авиаторы, учителя, врачи. Они приехали из разных уголков страны, но создали единое северное братство – уникальную страницу отечественной истории. Благодарю за труд, каждый из вас внес огромный вклад в развитие Ямала", - приводятся в сообщении слова Артюхова. В рамках мероприятия семь ветеранов получили высокие награды – медали "За вклад в развитие Ямала" и "За заслуги перед Ямалом": заслуженный врач РФ Галина Гросулова, ветераны "Газпром добыча Уренгой" Татьяна Евтушенко и Владимир Семёнов, директор спортивной школы "Фаворит" Виктор Кудряшов, директор первой школы газовой столицы Ямала Валентина Гаран, глава Детской школы искусств Нового Уренгоя Татьяна Любимова и стоявший у истоков становления нефтяной отрасли региона Ревал Мухаметзянов.
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РИА Новости
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ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Глава Ямала поблагодарил героев-первопроходцев за вклад в развитие региона

Дмитрий Артюхов поблагодарил героев-первопроходцев за вклад в развитие Ямала

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поблагодарил героев-первопроходцев за их неоценимый вклад в развитие региона, а также вручил им награды "За вклад в развитие Ямала" и "За заслуги перед Ямалом", сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Финальная торжественная встреча с ветеранами, приуроченная к юбилеям ямальских городов – Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска – прошла накануне в Санкт-Петербурге. Мероприятие под названием "От Ямала с любовью – связь времен и поколений" стало третьим по счету, ранее встречи прошли в Москве и Тюмени. В общей сложности на мероприятиях побывали 750 ямальских ветеранов.
"На Ямале создается энергобезопасность всей России. Сегодня в каждом доме горит свет, тепло – потому что где-то на севере выходят на работу специалисты, обеспечивающие нефтегазодобычу. Наши города развивались комплексно: рядом с геологами, газовиками и нефтяниками шли строители, авиаторы, учителя, врачи. Они приехали из разных уголков страны, но создали единое северное братство – уникальную страницу отечественной истории. Благодарю за труд, каждый из вас внес огромный вклад в развитие Ямала", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
В рамках мероприятия семь ветеранов получили высокие награды – медали "За вклад в развитие Ямала" и "За заслуги перед Ямалом": заслуженный врач РФ Галина Гросулова, ветераны "Газпром добыча Уренгой" Татьяна Евтушенко и Владимир Семёнов, директор спортивной школы "Фаворит" Виктор Кудряшов, директор первой школы газовой столицы Ямала Валентина Гаран, глава Детской школы искусств Нового Уренгоя Татьяна Любимова и стоявший у истоков становления нефтяной отрасли региона Ревал Мухаметзянов.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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