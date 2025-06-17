https://ria.ru/20250617/vzyatka-2023321855.html

Замначальника УФСИН по Удмуртии заподозрили в получении взятки

Замначальника УФСИН по Удмуртии заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 17.06.2025

Замначальника УФСИН по Удмуртии заподозрили в получении взятки

Правоохранители задержали замначальника УФСИН по Удмуртии, подозреваемый в получении взятки в виде машины стоимостью более 2,7 миллиона рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:49:00+03:00

2025-06-17T13:49:00+03:00

2025-06-17T15:10:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали замначальника УФСИН по Удмуртии, подозреваемый в получении взятки в виде машины стоимостью более 2,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника УФСИН России по Удмуртской Республике, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).По данным следствия, фигурант в 2023 году получил взятку в виде иностранного автомобиля стоимостью более 2,7 миллиона рублей от руководителя группы компаний, имеющей договоры с рядом исправительных учреждений Удмуртии, за лоббирование ее интересов.Отмечается, что силовики провели обыск по месту службы подозреваемого, изъята документация, фигурант задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Кроме того, следствие будет ходатайствовать о его аресте.Управление ФСБ по Удмуртии сообщает, что задержанный курировал хозяйственную деятельность регионального УФСИН. "Он задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания", - следует из релиза пресс-службы управления ФСБ по Удмуртии.

https://ria.ru/20250617/dolg-2023244379.html

https://ria.ru/20250617/sud-2023252933.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), удмуртская республика (удмуртия)