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Замначальника УФСИН по Удмуртии заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 17.06.2025
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13:49 17.06.2025 (обновлено: 15:10 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/vzyatka-2023321855.html
Замначальника УФСИН по Удмуртии заподозрили в получении взятки
Замначальника УФСИН по Удмуртии заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 17.06.2025
Замначальника УФСИН по Удмуртии заподозрили в получении взятки
Правоохранители задержали замначальника УФСИН по Удмуртии, подозреваемый в получении взятки в виде машины стоимостью более 2,7 миллиона рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:49:00+03:00
2025-06-17T15:10:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали замначальника УФСИН по Удмуртии, подозреваемый в получении взятки в виде машины стоимостью более 2,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника УФСИН России по Удмуртской Республике, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).По данным следствия, фигурант в 2023 году получил взятку в виде иностранного автомобиля стоимостью более 2,7 миллиона рублей от руководителя группы компаний, имеющей договоры с рядом исправительных учреждений Удмуртии, за лоббирование ее интересов.Отмечается, что силовики провели обыск по месту службы подозреваемого, изъята документация, фигурант задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Кроме того, следствие будет ходатайствовать о его аресте.Управление ФСБ по Удмуртии сообщает, что задержанный курировал хозяйственную деятельность регионального УФСИН. "Он задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания", - следует из релиза пресс-службы управления ФСБ по Удмуртии.
https://ria.ru/20250617/dolg-2023244379.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Удмуртская Республика (Удмуртия)
Замначальника УФСИН по Удмуртии заподозрили в получении взятки

Замначальника УФСИН по Удмуртии задержали по делу о взятке более 2,7 млн рублей

© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской РеспубликеЗаместитель начальника ФСИН по Удмуртской Республике, задержанный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
Заместитель начальника ФСИН по Удмуртской Республике, задержанный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
Заместитель начальника ФСИН по Удмуртской Республике, задержанный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали замначальника УФСИН по Удмуртии, подозреваемый в получении взятки в виде машины стоимостью более 2,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника УФСИН России по Удмуртской Республике, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По данным следствия, фигурант в 2023 году получил взятку в виде иностранного автомобиля стоимостью более 2,7 миллиона рублей от руководителя группы компаний, имеющей договоры с рядом исправительных учреждений Удмуртии, за лоббирование ее интересов.
Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на 7 млрд рублей, на заседании в Балашихинском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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04:52
Отмечается, что силовики провели обыск по месту службы подозреваемого, изъята документация, фигурант задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Кроме того, следствие будет ходатайствовать о его аресте.
Управление ФСБ по Удмуртии сообщает, что задержанный курировал хозяйственную деятельность регионального УФСИН. "Он задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания", - следует из релиза пресс-службы управления ФСБ по Удмуртии.
Суд - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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07:35
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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