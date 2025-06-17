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В иранском городе Исфахан прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 17.06.2025
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16:54 17.06.2025 (обновлено: 16:56 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/vzryvy-2023367314.html
В иранском городе Исфахан прогремело несколько взрывов
В иранском городе Исфахан прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 17.06.2025
В иранском городе Исфахан прогремело несколько взрывов
Несколько взрывов прогремели в разных частях города Исфахан, расположенного в центральной части Ирана, передает иранское госагентство Mehr. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:54:00+03:00
2025-06-17T16:56:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в разных частях города Исфахан, расположенного в центральной части Ирана, передает иранское госагентство Mehr."Несколько минут назад в восточных и северных районах города Исфахан прозвучало несколько взрывов, для отражения атак вражеских целей были задействованы средства ПВО", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит продолжать обстрелы Израиля, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
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в мире, исфахан, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, казем джалали
В мире, Исфахан, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Казем Джалали
В иранском городе Исфахан прогремело несколько взрывов

Mehr: взрывы прогремели в разных частях города Исфахан в центральной части Ирана

© TasnimОбстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
Обстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Tasnim
Обстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в разных частях города Исфахан, расположенного в центральной части Ирана, передает иранское госагентство Mehr.
«
"Несколько минут назад в восточных и северных районах города Исфахан прозвучало несколько взрывов, для отражения атак вражеских целей были задействованы средства ПВО", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит продолжать обстрелы Израиля, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
08:00
 
В миреИсфаханИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильКазем Джалали
 
 
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