https://ria.ru/20250617/vzryvy-2023367314.html

В иранском городе Исфахан прогремело несколько взрывов

В иранском городе Исфахан прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 17.06.2025

В иранском городе Исфахан прогремело несколько взрывов

Несколько взрывов прогремели в разных частях города Исфахан, расположенного в центральной части Ирана, передает иранское госагентство Mehr. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:54:00+03:00

2025-06-17T16:54:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в разных частях города Исфахан, расположенного в центральной части Ирана, передает иранское госагентство Mehr."Несколько минут назад в восточных и северных районах города Исфахан прозвучало несколько взрывов, для отражения атак вражеских целей были задействованы средства ПВО", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит продолжать обстрелы Израиля, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, исфахан, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, казем джалали