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В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 17.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:42 17.06.2025 (обновлено: 03:55 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/vzryvy-2023240440.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 17.06.2025
В Киеве прогремели новые взрывы
Повторные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:42:00+03:00
2025-06-17T03:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН."В Киеве снова прогремели взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.Первые взрывы в украинской столице прогремели в начале ночи.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве почти семь часов.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023239168.html
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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
«
"В Киеве снова прогремели взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
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Первые взрывы в украинской столице прогремели в начале ночи.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве почти семь часов.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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