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В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 17.06.2025
В Киеве прогремели новые взрывы
Повторные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:42:00+03:00
2025-06-17T03:42:00+03:00
2025-06-17T03:55:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН."В Киеве снова прогремели взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.Первые взрывы в украинской столице прогремели в начале ночи.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве почти семь часов.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250617/bespilotniki-2023239168.html
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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы на фоне воздушной тревоги