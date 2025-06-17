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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 17.06.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T02:02:00+03:00
2025-06-17T02:02:00+03:00
2025-06-17T02:06:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве с 21.06 понедельника объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги