https://ria.ru/20250617/vzryvy-2023235073.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 17.06.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T02:02:00+03:00

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2025-06-17T02:06:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве с 21.06 понедельника объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по объектам ВПК Украины, местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

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в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины