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В Тегеране прогремел взрыв - РИА Новости, 17.06.2025
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14:09 17.06.2025 (обновлено: 14:16 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/vzryv-2023326247.html
В Тегеране прогремел взрыв
В Тегеране прогремел взрыв - РИА Новости, 17.06.2025
В Тегеране прогремел взрыв
В столице Ирана Тегеране прогремел взрыв, сообщило иранское агентство IRNA. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:09:00+03:00
2025-06-17T14:16:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
тегеран (город)
израиль
иран
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. В столице Ирана Тегеране прогремел взрыв, сообщило иранское агентство IRNA.Подробностей IRNA не приводит. Некоторые СМИ пишут, что взрыв произошел в центральной части города.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250616/ataka-2023090554.html
https://ria.ru/20250617/tasnim-2023301163.html
тегеран (город)
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, тегеран (город), израиль, иран
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Тегеран (город), Израиль, Иран
В Тегеране прогремел взрыв

Irna: в Тегеране прогремел взрыв

© AP PhotoДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. В столице Ирана Тегеране прогремел взрыв, сообщило иранское агентство IRNA.
Подробностей IRNA не приводит. Некоторые СМИ пишут, что взрыв произошел в центральной части города.
Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Обмен ударами между Израилем и Ираном
Вчера, 15:42
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреТегеран (город)ИзраильИран
 
 
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