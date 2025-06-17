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Российские войска предотвратили попытку высадки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.06.2025
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12:07 17.06.2025 (обновлено: 12:45 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/vysadka-2023295638.html
Российские войска предотвратили попытку высадки ВСУ в Херсонской области
Российские войска предотвратили попытку высадки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.06.2025
Российские войска предотвратили попытку высадки ВСУ в Херсонской области
Морские пехотинцы группировки войск "Днепр" в ночном бою уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся высадится на Тендровской косе в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:07:00+03:00
2025-06-17T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 17 июн - РИА Новости. Морские пехотинцы группировки войск "Днепр" в ночном бою уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся высадится на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Днепр" с позывным "Икс"."Боевики киевского режима сегодня ночью предприняли попытку высадки на Тендровской косе. Десант противника был встречен огнем морских пехотинцев группировки "Днепр", подразделения которых несут службу по охране морского пространства, береговой линии и акватории на том направлении… нынешняя попытка высадки, как и все предыдущие, была полностью отбита, а десант противника уничтожен", - сообщил военнослужащий агентству.Собеседник отметил, что ранее противник уже осуществлял попытки высадки ДРГ на Тендровской косе, и все они были организованы террористами из ГУР."Существует предположение, что и текущая высадка была спланирована аналогичным образом (в ГУР - ред.)", - отметил военный.
https://ria.ru/20250617/minoborony-2023245118.html
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Попытка высадки на Тендровской косе в Херсонской области боевиками киевского режима
Боевики киевского режима ночью предприняли попытку высадки на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости боец российской группировки "Днепр". Нынешняя попытка высадки, как и все предыдущие, была полностью отбита, а десант противника уничтожен
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в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
Российские войска предотвратили попытку высадки ВСУ в Херсонской области

Морские пехотинцы "Днепра" предотвратили попытку высадки ВСУ на Тендровской косе

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ГЕНИЧЕСК, 17 июн - РИА Новости. Морские пехотинцы группировки войск "Днепр" в ночном бою уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся высадится на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Днепр" с позывным "Икс".
"Боевики киевского режима сегодня ночью предприняли попытку высадки на Тендровской косе. Десант противника был встречен огнем морских пехотинцев группировки "Днепр", подразделения которых несут службу по охране морского пространства, береговой линии и акватории на том направлении… нынешняя попытка высадки, как и все предыдущие, была полностью отбита, а десант противника уничтожен", - сообщил военнослужащий агентству.
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Собеседник отметил, что ранее противник уже осуществлял попытки высадки ДРГ на Тендровской косе, и все они были организованы террористами из ГУР.
"Существует предположение, что и текущая высадка была спланирована аналогичным образом (в ГУР - ред.)", - отметил военный.
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22 июня 2022, 17:18
 
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