https://ria.ru/20250617/vysadka-2023295638.html

Российские войска предотвратили попытку высадки ВСУ в Херсонской области

Российские войска предотвратили попытку высадки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 17.06.2025

Российские войска предотвратили попытку высадки ВСУ в Херсонской области

Морские пехотинцы группировки войск "Днепр" в ночном бою уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся высадится на Тендровской косе в... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:07:00+03:00

2025-06-17T12:07:00+03:00

2025-06-17T12:45:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 17 июн - РИА Новости. Морские пехотинцы группировки войск "Днепр" в ночном бою уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся высадится на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Днепр" с позывным "Икс"."Боевики киевского режима сегодня ночью предприняли попытку высадки на Тендровской косе. Десант противника был встречен огнем морских пехотинцев группировки "Днепр", подразделения которых несут службу по охране морского пространства, береговой линии и акватории на том направлении… нынешняя попытка высадки, как и все предыдущие, была полностью отбита, а десант противника уничтожен", - сообщил военнослужащий агентству.Собеседник отметил, что ранее противник уже осуществлял попытки высадки ДРГ на Тендровской косе, и все они были организованы террористами из ГУР."Существует предположение, что и текущая высадка была спланирована аналогичным образом (в ГУР - ред.)", - отметил военный.

https://ria.ru/20250617/minoborony-2023245118.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Попытка высадки на Тендровской косе в Херсонской области боевиками киевского режима Боевики киевского режима ночью предприняли попытку высадки на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости боец российской группировки "Днепр". Нынешняя попытка высадки, как и все предыдущие, была полностью отбита, а десант противника уничтожен 2025-06-17T12:07 true PT0M27S

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