https://ria.ru/20250617/vtb-2023319606.html
ВТБ: Охотников за банковскими выгодами будет меньше
ВТБ: Охотников за банковскими выгодами будет меньше - РИА Новости, 17.06.2025
ВТБ: Охотников за банковскими выгодами будет меньше
Количество клиентов, которые постоянно перемещают свои средства между банками в поисках максимальных приветственных ставок, к концу года сократится, заявил в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:39:00+03:00
2025-06-17T13:39:00+03:00
2025-06-17T13:39:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество клиентов, которые постоянно перемещают свои средства между банками в поисках максимальных приветственных ставок, к концу года сократится, заявил в преддверии ПМЭФ-2025 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. ВТБ проанализировал трансформацию клиентского поведения так называемых "прайс-сикеров" ("охотников за выгодой"), перемещающих средства между банками в поисках накопительных счетов с приветственным периодом, во время которого банк предоставляет повышенную ставку. В прошлом году рост ставок стимулировал "прайс-сикеров" активно переводить средства между банками, получая максимальный доход. Однако их доля оставалась относительно небольшой в масштабах всех российских вкладчиков, а в этом году снизится еще больше, полагает Брейтенбихер. "Еще одной причиной такой активности стала высокая конкуренция банков за наращивание клиентской базы, что привело к формированию специальных предложений с приветственными ставками. Успех в бизнесе – это не только деньги, сколько долгосрочные отношения. И сейчас очевидно, что рынок движется в сторону качества услуг и длительного сотрудничества между банком и клиентом, этот тренд уже необратим. Мы видим, что все больше клиентов предпочитают комплексное обслуживание: они ценят не только высокие процентные ставки, но и качество сервиса, программы лояльности, персонализированные решения. Это создает основу для взаимовыгодного сотрудничества. Как известно, доверие – самая твердая валюта", – приводятся слова Брейтенбихера в сообщении ВТБ. По его словам, некоторые клиенты все равно будут находиться в постоянном поиске максимально возможной выгоды и продолжат перманентное "курсирование" между банками, в основном через онлайн переводы самому себе, в поисках лучших процентных ставок, несмотря даже на небольшую разницу в их значениях. Однако, их число будет постоянно сокращаться.
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экономика
ВТБ: Охотников за банковскими выгодами будет меньше
ВТБ: число "прайс-сикеров" сократится к концу года
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Количество клиентов, которые постоянно перемещают свои средства между банками в поисках максимальных приветственных ставок, к концу года сократится, заявил в преддверии ПМЭФ-2025 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
ВТБ проанализировал трансформацию клиентского поведения так называемых "прайс-сикеров" ("охотников за выгодой"), перемещающих средства между банками в поисках накопительных счетов с приветственным периодом, во время которого банк предоставляет повышенную ставку. В прошлом году рост ставок стимулировал "прайс-сикеров" активно переводить средства между банками, получая максимальный доход. Однако их доля оставалась относительно небольшой в масштабах всех российских вкладчиков, а в этом году снизится еще больше, полагает Брейтенбихер.
"Еще одной причиной такой активности стала высокая конкуренция банков за наращивание клиентской базы, что привело к формированию специальных предложений с приветственными ставками. Успех в бизнесе – это не только деньги, сколько долгосрочные отношения. И сейчас очевидно, что рынок движется в сторону качества услуг и длительного сотрудничества между банком и клиентом, этот тренд уже необратим. Мы видим, что все больше клиентов предпочитают комплексное обслуживание: они ценят не только высокие процентные ставки, но и качество сервиса, программы лояльности, персонализированные решения. Это создает основу для взаимовыгодного сотрудничества. Как известно, доверие – самая твердая валюта", – приводятся слова Брейтенбихера в сообщении ВТБ.
По его словам, некоторые клиенты все равно будут находиться в постоянном поиске максимально возможной выгоды и продолжат перманентное "курсирование" между банками, в основном через онлайн переводы самому себе, в поисках лучших процентных ставок, несмотря даже на небольшую разницу в их значениях. Однако, их число будет постоянно сокращаться.