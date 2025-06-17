https://ria.ru/20250617/vsu-2023368030.html

"Высокий спрос": в Британии раскрыли, кого больше всего ценят в ВСУ

"Высокий спрос": в Британии раскрыли, кого больше всего ценят в ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025

"Высокий спрос": в Британии раскрыли, кого больше всего ценят в ВСУ

Боевые части ВСУ сейчас особенно заинтересованы в наборе на службу заключенных, осужденных за убийство, пишет британская газета The Times. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:58:00+03:00

2025-06-17T16:58:00+03:00

2025-06-17T16:58:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Боевые части ВСУ сейчас особенно заинтересованы в наборе на службу заключенных, осужденных за убийство, пишет британская газета The Times."Командиры видят в осужденных высокий потенциал выживаемости и лучшую психологическую устойчивость во время прямых боестолкновений. Самый высокий спрос — в категории осужденных за убийства", — говорится в материале.В статье отмечается, что, по оценке заместителя министра юстиции Украины Евгения Пикалова, среди заключенных, завербованных в украинскую армию, шесть процентов были осуждены за убийства. Больше всего в рядах ВСУ осужденных за грабежи, кражи и мошенничество — 55 процентов.Ранее старший офицер группировки войск "Север" с позывным "Волга" рассказывал, что украинское командование использует бывших заключенных в заградотрядах, жестко контролирующих действия отрядов ВСУ, которые кидают к границе с Россией.Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что "Лесной маньяк" Дмитрий Ворошилов, орудовавший в Самарской области в 90-е годы, вступил в Вооруженные силы Украины.В прошлом месяце в российском силовом ведомстве заявляли, что командование ВСУ бросает в бой женщин-заключенных из-за нехватки личного состава. Ими пополняют штурмовые подразделения в Сумской области.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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