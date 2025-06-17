https://ria.ru/20250617/vsu-2023367436.html

Командир иностранных наемников пожаловался на руководство ВСУ

Командир иностранных наемников пожаловался на руководство ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025

Командир иностранных наемников пожаловался на руководство ВСУ

Командир военизированного формирования иностранных наемников "Избранная рота" (Chosen Company) в составе ВСУ Райан О'Лири заявил, что в рядах ВСУ присутствует... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:55:00+03:00

2025-06-17T16:55:00+03:00

2025-06-17T16:55:00+03:00

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Командир военизированного формирования иностранных наемников "Избранная рота" (Chosen Company) в составе ВСУ Райан О'Лири заявил, что в рядах ВСУ присутствует кастовость, а потери украинских военных остаются на совести плохого командования. "Посредственный или некомпетентный офицер во время войны приводит к гибели солдат и снижает боевой дух подразделения и его способность удерживать оборону или совершать наступательные действия. Мы потеряли больше людей из-за некачественного командования, из-за плохого руководства и советского мышления… Офицерский корпус Украины ведет себя как кастовая система неприкасаемых или "армейских князей". Вместо того, чтобы заботиться о нормальных условиях жизни солдат, большинство руководства озабочены наличием душа, частной комнаты", - написал О'Лири в соцсети Х. По его словам, система на Украине позволяет некомпетентным офицерам не только избегать ответственности, но и получать повышение или переводиться на другие должности, чтобы командир бригады или батальона, который их назначил, не нуждался в понижении в звании друзей или разбираться с последствиями. Такая система кумовства имеет прямое влияние на ситуацию на передовой, добавил О'Лири. Он привел в пример 59-ю бригаду, в которой после смены руководства офицеров разведки отправляли в штурмовые действия, что привело к гибели и тяжелым ранениям тех, кто не имел никакого отношения к боевым операциям. Это подорвало не только моральный дух, но и эффективность подразделения. Командир иностранных наемников отмечает, что такие ситуации часты в Сухопутных войсках Украины. "Корпус сержантов не был должным образом сформирован… в 2022 году, а офицерский корпус продолжает жить по советским шаблонам, где провалы прикрываются, а платят за это солдаты. Мы проливаем кровь за Украину, мы умираем за Украину... в то время как офицеры, которым все равно, у которых нет мотивации... продолжают совершать ошибки, ведущие к бессмысленным смертям… Именно поэтому я больше не поведу храбрых мужчин и женщин в самый ад боя, если не буду знать, что в тылу есть офицер, которому не безразлична наша жизнь", - добавил О'Лири. Он также предлагает своим читателям ответить на ряд вопросов о доверии к офицерскому составу, управлению командования ВСУ. "Украина всегда была армией с преобладанием офицеров. Наступил 2025 год, такое поведение офицеров недопустимо. Если офицер не мотивирован, равнодушен, несостоятелен, его нужно снимать немедленно, а не через месяцы", - подытожил командир военизированного формирования. Комбат укомплектованной "натовской" бронетехникой элитной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин в мае сообщил, что написал рапорт на увольнение, назвав украинских генералов бестолковыми, а приказы командования - "дебильными". Позднее он обвинил украинское командование в том, что оно пытается "стереть" его подразделение.

https://ria.ru/20250610/plennyj-2021947278.html

https://ria.ru/20250612/dnr-2022410845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины