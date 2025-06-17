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Командир иностранных наемников пожаловался на руководство ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025
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16:55 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/vsu-2023367436.html
Командир иностранных наемников пожаловался на руководство ВСУ
Командир иностранных наемников пожаловался на руководство ВСУ - РИА Новости, 17.06.2025
Командир иностранных наемников пожаловался на руководство ВСУ
Командир военизированного формирования иностранных наемников "Избранная рота" (Chosen Company) в составе ВСУ Райан О'Лири заявил, что в рядах ВСУ присутствует... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:55:00+03:00
2025-06-17T16:55:00+03:00
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Командир военизированного формирования иностранных наемников "Избранная рота" (Chosen Company) в составе ВСУ Райан О'Лири заявил, что в рядах ВСУ присутствует кастовость, а потери украинских военных остаются на совести плохого командования. "Посредственный или некомпетентный офицер во время войны приводит к гибели солдат и снижает боевой дух подразделения и его способность удерживать оборону или совершать наступательные действия. Мы потеряли больше людей из-за некачественного командования, из-за плохого руководства и советского мышления… Офицерский корпус Украины ведет себя как кастовая система неприкасаемых или "армейских князей". Вместо того, чтобы заботиться о нормальных условиях жизни солдат, большинство руководства озабочены наличием душа, частной комнаты", - написал О'Лири в соцсети Х. По его словам, система на Украине позволяет некомпетентным офицерам не только избегать ответственности, но и получать повышение или переводиться на другие должности, чтобы командир бригады или батальона, который их назначил, не нуждался в понижении в звании друзей или разбираться с последствиями. Такая система кумовства имеет прямое влияние на ситуацию на передовой, добавил О'Лири. Он привел в пример 59-ю бригаду, в которой после смены руководства офицеров разведки отправляли в штурмовые действия, что привело к гибели и тяжелым ранениям тех, кто не имел никакого отношения к боевым операциям. Это подорвало не только моральный дух, но и эффективность подразделения. Командир иностранных наемников отмечает, что такие ситуации часты в Сухопутных войсках Украины. "Корпус сержантов не был должным образом сформирован… в 2022 году, а офицерский корпус продолжает жить по советским шаблонам, где провалы прикрываются, а платят за это солдаты. Мы проливаем кровь за Украину, мы умираем за Украину... в то время как офицеры, которым все равно, у которых нет мотивации... продолжают совершать ошибки, ведущие к бессмысленным смертям… Именно поэтому я больше не поведу храбрых мужчин и женщин в самый ад боя, если не буду знать, что в тылу есть офицер, которому не безразлична наша жизнь", - добавил О'Лири. Он также предлагает своим читателям ответить на ряд вопросов о доверии к офицерскому составу, управлению командования ВСУ. "Украина всегда была армией с преобладанием офицеров. Наступил 2025 год, такое поведение офицеров недопустимо. Если офицер не мотивирован, равнодушен, несостоятелен, его нужно снимать немедленно, а не через месяцы", - подытожил командир военизированного формирования. Комбат укомплектованной "натовской" бронетехникой элитной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин в мае сообщил, что написал рапорт на увольнение, назвав украинских генералов бестолковыми, а приказы командования - "дебильными". Позднее он обвинил украинское командование в том, что оно пытается "стереть" его подразделение.
https://ria.ru/20250610/plennyj-2021947278.html
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украина, вооруженные силы украины
Украина, Вооруженные силы Украины
Командир иностранных наемников пожаловался на руководство ВСУ

Командир наемников О'Лири: в рядах ВСУ присутствует кастовость

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Командир военизированного формирования иностранных наемников "Избранная рота" (Chosen Company) в составе ВСУ Райан О'Лири заявил, что в рядах ВСУ присутствует кастовость, а потери украинских военных остаются на совести плохого командования.
"Посредственный или некомпетентный офицер во время войны приводит к гибели солдат и снижает боевой дух подразделения и его способность удерживать оборону или совершать наступательные действия. Мы потеряли больше людей из-за некачественного командования, из-за плохого руководства и советского мышления… Офицерский корпус Украины ведет себя как кастовая система неприкасаемых или "армейских князей". Вместо того, чтобы заботиться о нормальных условиях жизни солдат, большинство руководства озабочены наличием душа, частной комнаты", - написал О'Лири в соцсети Х.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
ВСУ приказывают добивать украинских солдат, рассказал пленный
10 июня, 10:09
По его словам, система на Украине позволяет некомпетентным офицерам не только избегать ответственности, но и получать повышение или переводиться на другие должности, чтобы командир бригады или батальона, который их назначил, не нуждался в понижении в звании друзей или разбираться с последствиями. Такая система кумовства имеет прямое влияние на ситуацию на передовой, добавил О'Лири.
Он привел в пример 59-ю бригаду, в которой после смены руководства офицеров разведки отправляли в штурмовые действия, что привело к гибели и тяжелым ранениям тех, кто не имел никакого отношения к боевым операциям. Это подорвало не только моральный дух, но и эффективность подразделения. Командир иностранных наемников отмечает, что такие ситуации часты в Сухопутных войсках Украины.
"Корпус сержантов не был должным образом сформирован… в 2022 году, а офицерский корпус продолжает жить по советским шаблонам, где провалы прикрываются, а платят за это солдаты. Мы проливаем кровь за Украину, мы умираем за Украину... в то время как офицеры, которым все равно, у которых нет мотивации... продолжают совершать ошибки, ведущие к бессмысленным смертям… Именно поэтому я больше не поведу храбрых мужчин и женщин в самый ад боя, если не буду знать, что в тылу есть офицер, которому не безразлична наша жизнь", - добавил О'Лири.
Он также предлагает своим читателям ответить на ряд вопросов о доверии к офицерскому составу, управлению командования ВСУ. "Украина всегда была армией с преобладанием офицеров. Наступил 2025 год, такое поведение офицеров недопустимо. Если офицер не мотивирован, равнодушен, несостоятелен, его нужно снимать немедленно, а не через месяцы", - подытожил командир военизированного формирования.
Комбат укомплектованной "натовской" бронетехникой элитной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин в мае сообщил, что написал рапорт на увольнение, назвав украинских генералов бестолковыми, а приказы командования - "дебильными". Позднее он обвинил украинское командование в том, что оно пытается "стереть" его подразделение.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Пленный рассказал о дезертирстве командира ВСУ
12 июня, 04:16
 
УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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