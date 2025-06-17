https://ria.ru/20250617/vsu-2023302105.html

ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий группировки "Днепр"

ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 17.06.2025

ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий группировки "Днепр"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:34:00+03:00

2025-06-17T12:34:00+03:00

2025-06-17T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и военно-технического имущества, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Степногорск, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

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россия, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины