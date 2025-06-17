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ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 17.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 17.06.2025 (обновлено: 12:36 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/vsu-2023302105.html
ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 17.06.2025
ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:34:00+03:00
2025-06-17T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и военно-технического имущества, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Степногорск, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 60 боевиков в зоне действий группировки "Днепр"

МО РФ: ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки Днепр

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и военно-технического имущества, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Степногорск, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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