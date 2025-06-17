https://ria.ru/20250617/vrach-2023354924.html

В тюменской больнице группа мужчин напала на врача

В тюменской больнице группа мужчин напала на врача - РИА Новости, 17.06.2025

В тюменской больнице группа мужчин напала на врача

Группа мужчин напала на врача в приемном отделении Областной клинической больницы №2 города Тюмени, пытаясь попасть в операционную, сообщили в информационном... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:08:00+03:00

2025-06-17T16:08:00+03:00

2025-06-17T16:08:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

тюмень

тюменская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. Группа мужчин напала на врача в приемном отделении Областной клинической больницы №2 города Тюмени, пытаясь попасть в операционную, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. "Шестнадцатого июня в приемном отделении ОКБ №2 города Тюмени группа мужчин напала на врача, пытаясь прорваться в операционную. Пострадавшему врачу оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация находится на контроле у департамента здравоохранения Тюменской области. Видеозаписи нападения переданы в правоохранительные органы, аудиозаписи приема изучаются", - говорится в сообщении со ссылкой на региональный депздрав. УМВД России по Тюмени проводит по данному факту процессуальную проверку и устанавливает обстоятельства инцидента, ход и результаты ее проведения взяла на контроль прокуратура, добавили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

https://ria.ru/20250129/podmoskove-1996205352.html

тюмень

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, тюмень, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)