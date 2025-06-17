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В тюменской больнице группа мужчин напала на врача - РИА Новости, 17.06.2025
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16:08 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/vrach-2023354924.html
В тюменской больнице группа мужчин напала на врача
В тюменской больнице группа мужчин напала на врача - РИА Новости, 17.06.2025
В тюменской больнице группа мужчин напала на врача
Группа мужчин напала на врача в приемном отделении Областной клинической больницы №2 города Тюмени, пытаясь попасть в операционную, сообщили в информационном... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:08:00+03:00
2025-06-17T16:08:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
тюмень
тюменская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. Группа мужчин напала на врача в приемном отделении Областной клинической больницы №2 города Тюмени, пытаясь попасть в операционную, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. "Шестнадцатого июня в приемном отделении ОКБ №2 города Тюмени группа мужчин напала на врача, пытаясь прорваться в операционную. Пострадавшему врачу оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация находится на контроле у департамента здравоохранения Тюменской области. Видеозаписи нападения переданы в правоохранительные органы, аудиозаписи приема изучаются", - говорится в сообщении со ссылкой на региональный депздрав. УМВД России по Тюмени проводит по данному факту процессуальную проверку и устанавливает обстоятельства инцидента, ход и результаты ее проведения взяла на контроль прокуратура, добавили в пресс-службе областного надзорного ведомства.
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тюмень
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происшествия, здоровье - общество, тюмень, тюменская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Тюмень, Тюменская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В тюменской больнице группа мужчин напала на врача

В Тюмени мужчины напали на врача, пытаясь попасть в операционную, идет проверка

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 17 июн – РИА Новости. Группа мужчин напала на врача в приемном отделении Областной клинической больницы №2 города Тюмени, пытаясь попасть в операционную, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«
"Шестнадцатого июня в приемном отделении ОКБ №2 города Тюмени группа мужчин напала на врача, пытаясь прорваться в операционную. Пострадавшему врачу оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация находится на контроле у департамента здравоохранения Тюменской области. Видеозаписи нападения переданы в правоохранительные органы, аудиозаписи приема изучаются", - говорится в сообщении со ссылкой на региональный депздрав.
УМВД России по Тюмени проводит по данному факту процессуальную проверку и устанавливает обстоятельства инцидента, ход и результаты ее проведения взяла на контроль прокуратура, добавили в пресс-службе областного надзорного ведомства.
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