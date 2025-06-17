https://ria.ru/20250617/vostok-2023394707.html

Ближний Восток может никогда не увидеть спокойствия, заявил президент Ирана

Ближний Восток может никогда не увидеть спокойствия, заявил президент Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

Ближний Восток может никогда не увидеть спокойствия, заявил президент Ирана

Ближний Восток может никогда не увидеть спокойствия и мира, если Израиль продолжит "совершать свои преступления" при поддержке западных стран, заявил президент... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:15:00+03:00

2025-06-17T18:15:00+03:00

2025-06-17T18:15:00+03:00

в мире

израиль

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ближний восток

масуд пезешкиан

казем джалали

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Ближний Восток может никогда не увидеть спокойствия и мира, если Израиль продолжит "совершать свои преступления" при поддержке западных стран, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре со своим коллегой из ОАЭ, шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. "Израиль нарушает все международные нормы и совершает преступления при поддержке мировых держав. Если эта тенденция сохранится, регион Ближнего Востока может никогда не увидеть прочного мира и спокойствия", - сказал Пезешкиан, слова которого приводит его пресс-служба. Президент ОАЭ в свою очередь отметил, что эмираты активно поддерживают контакты, направленные на снижение напряженности между Ираном и Израилем. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/iran-2023364764.html

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в мире, израиль, иран, ближний восток, масуд пезешкиан, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте