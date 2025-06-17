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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 17.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 17.06.2025 (обновлено: 12:37 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/vostok-2023302329.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 17.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:35:00+03:00
2025-06-17T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев потерял в зоне действия группировки более 210 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Как уточняет военное ведомство, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Малиевка Днепропетровской области, Воскресенка ы ДНР и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250617/minoborony-2023245118.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
запорожская область
киев
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донецкая народная республика, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Востока" за сутки

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев потерял в зоне действия группировки более 210 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Молния" группировки "Центр" уничтожила опорник ВСУ под Красноармейском
05:06
Как уточняет военное ведомство, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Малиевка Днепропетровской области, Воскресенка ы ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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