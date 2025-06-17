https://ria.ru/20250617/vostok-2023302329.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 17.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:35:00+03:00

2025-06-17T12:35:00+03:00

2025-06-17T12:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев потерял в зоне действия группировки более 210 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Как уточняет военное ведомство, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Малиевка Днепропетровской области, Воскресенка ы ДНР и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250617/minoborony-2023245118.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

запорожская область

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донецкая народная республика, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)