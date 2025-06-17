https://ria.ru/20250617/vostok-2023302329.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 17.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:35:00+03:00
2025-06-17T12:35:00+03:00
2025-06-17T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев потерял в зоне действия группировки более 210 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Как уточняет военное ведомство, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Малиевка Днепропетровской области, Воскресенка ы ДНР и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250617/minoborony-2023245118.html
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донецкая народная республика, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Востока" за сутки