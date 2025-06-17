https://ria.ru/20250617/voennye-2023405073.html

Еще четверых боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

Еще четверых боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 17.06.2025

Еще четверых боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

Четверо украинских военнослужащих приговоренные к срокам до 16 лет лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:00:00+03:00

2025-06-17T19:00:00+03:00

2025-06-17T19:00:00+03:00

россия

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Четверо украинских военнослужащих приговоренные к срокам до 16 лет лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Физические лица... Бутельский* Евгений Витальевич, 30.09.1993 года рождения, село Липняжка, Добровеличковского района Кировоградской области Украинской ССР, Струтинский* Дмитрий Николаевич, 4.08.1986 года рождения, город Первомайск Украинской ССР, Поленов* Алексей Сергеевич, 1.04.1982 года рождения, говосибирск Новосибирск, Ещенко* Сергей Николаевич, 27.02.1971 года рождения, город Николаев Украинской ССР", - указано в перечне. В начале апреля РИА Новости, со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, сообщило том, что Второй Западный окружной военный суд приговорил командира отделения и трех стрелков 409-го отдельного стрелкового батальона 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Евгения Бутельского*, Дмитрия Струтинского*, Алексея Поленова* и Сергея Ещенко* к срокам до 16 лет лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область для террористической деятельности. Украинские боевики признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). В суде установлено, что в сентябре 2024 года Бутельский*, Струтинский*, Поленов* и Ещенко* в составе групп с другими военнослужащими на бронеавтомобилях пересекли государственную границу России в Суджанском районе Курской области. После этого они проследовали в сторону сел Ветрено и Ольговка Кореневского района для усиления организованных там позиций и осуществления террористической деятельности. Боевики были задержаны 12 августа российскими военнослужащими и до вынесения приговора содержались под стражей. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.* Лица, внесенные в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250331/sud-2008369444.html

https://ria.ru/20250429/vsu-2014088030.html

https://ria.ru/20250226/boevik-2001727777.html

россия

курская область

кировоградская область

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россия, курская область, кировоградская область, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), генеральная прокуратура рф, происшествия