Рейтинг@Mail.ru
Еще четверых боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/voennye-2023405073.html
Еще четверых боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
Еще четверых боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 17.06.2025
Еще четверых боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов
Четверо украинских военнослужащих приговоренные к срокам до 16 лет лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T19:00:00+03:00
2025-06-17T19:00:00+03:00
россия
курская область
кировоградская область
владимир путин
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Четверо украинских военнослужащих приговоренные к срокам до 16 лет лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Физические лица... Бутельский* Евгений Витальевич, 30.09.1993 года рождения, село Липняжка, Добровеличковского района Кировоградской области Украинской ССР, Струтинский* Дмитрий Николаевич, 4.08.1986 года рождения, город Первомайск Украинской ССР, Поленов* Алексей Сергеевич, 1.04.1982 года рождения, говосибирск Новосибирск, Ещенко* Сергей Николаевич, 27.02.1971 года рождения, город Николаев Украинской ССР", - указано в перечне. В начале апреля РИА Новости, со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, сообщило том, что Второй Западный окружной военный суд приговорил командира отделения и трех стрелков 409-го отдельного стрелкового батальона 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Евгения Бутельского*, Дмитрия Струтинского*, Алексея Поленова* и Сергея Ещенко* к срокам до 16 лет лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область для террористической деятельности. Украинские боевики признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). В суде установлено, что в сентябре 2024 года Бутельский*, Струтинский*, Поленов* и Ещенко* в составе групп с другими военнослужащими на бронеавтомобилях пересекли государственную границу России в Суджанском районе Курской области. После этого они проследовали в сторону сел Ветрено и Ольговка Кореневского района для усиления организованных там позиций и осуществления террористической деятельности. Боевики были задержаны 12 августа российскими военнослужащими и до вынесения приговора содержались под стражей. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.* Лица, внесенные в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250331/sud-2008369444.html
https://ria.ru/20250429/vsu-2014088030.html
https://ria.ru/20250226/boevik-2001727777.html
россия
курская область
кировоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, кировоградская область, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Курская область, Кировоградская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Еще четверых боевиков ВСУ внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес 4 боевика ВСУ в перечень террористов и экстремистов

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Четверо украинских военнослужащих приговоренные к срокам до 16 лет лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Физические лица... Бутельский* Евгений Витальевич, 30.09.1993 года рождения, село Липняжка, Добровеличковского района Кировоградской области Украинской ССР, Струтинский* Дмитрий Николаевич, 4.08.1986 года рождения, город Первомайск Украинской ССР, Поленов* Алексей Сергеевич, 1.04.1982 года рождения, говосибирск Новосибирск, Ещенко* Сергей Николаевич, 27.02.1971 года рождения, город Николаев Украинской ССР", - указано в перечне.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Суд приговорил трех украинских военных к 15 годам тюрьмы
31 марта, 12:22
В начале апреля РИА Новости, со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, сообщило том, что Второй Западный окружной военный суд приговорил командира отделения и трех стрелков 409-го отдельного стрелкового батальона 22-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Евгения Бутельского*, Дмитрия Струтинского*, Алексея Поленова* и Сергея Ещенко* к срокам до 16 лет лишения свободы за незаконное вторжение в Курскую область для террористической деятельности.
Украинские боевики признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
В суде установлено, что в сентябре 2024 года Бутельский*, Струтинский*, Поленов* и Ещенко* в составе групп с другими военнослужащими на бронеавтомобилях пересекли государственную границу России в Суджанском районе Курской области. После этого они проследовали в сторону сел Ветрено и Ольговка Кореневского района для усиления организованных там позиций и осуществления террористической деятельности.
Боевики были задержаны 12 августа российскими военнослужащими и до вынесения приговора содержались под стражей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Суд вынес приговор боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
29 апреля, 15:33
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
* Лица, внесенные в список террористов и экстремистов
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Боевика "Азова"* заочно осудили за убийство мирного жителя в Мариуполе
26 февраля, 15:00
 
РоссияКурская областьКировоградская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала